Μαρινάκης για αγρότες: Ανεχτήκαμε φασίζουσα συμπεριφορά για να εκτονωθεί η κατάσταση

«Έχει δοθεί ξεκάθαρη εντολή οι αρχές να μην επιτρέψουν να κλείσουν ξανά οι δρόμοι», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα.

«Έχει δοθεί ξεκάθαρη εντολή οι αρχές να μην επιτρέψουν να κλείσουν ξανά οι δρόμοι. Πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση έδειξε ανοχή όλο αυτό το διάστημα σε μια «φασίζουσα συμπεριφορά που συνιστά παράνομη πράξη», για να εκτονωθεί η κατάσταση.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη, τα περισσότερα με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Και όχι μόνο τώρα που βγήκαν στους δρόμους, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με το πολύ μεγάλο "αγκάθι"- "πληγή" -και με δική μας πολύ μεγάλη ευθύνη- του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αργήσαμε να βάλουμε μια σειρά σε μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν παραβατικοί αγρότες, παράνομοι αγρότες ή τέλος πάντων όχι υγιώς λειτουργούντες αγρότες είτε παραπάνω από όσα έπρεπε να πάρουν είτε ενώ δεν έπρεπε να πάρουν πήραν» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Επειδή η κοινωνική πολιτική και κάθε πολιτική γίνεται με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων, δεν φυτρώνουν από κάπου, αυτή τη στιγμή το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε ένα από τα φθηνότερα, το φθηνότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη. Και επειδή δεν είναι μόνο τα αιτήματα των τελευταίων εβδομάδων, είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει πολύ σημαντικούς ΦΠΑ για τους αγρότες, λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα», πρόσθεσε.

Για το αν ανοίξουν όλοι οι δρόμοι και τη στάση της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. «Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι σκοπίμως επεδείχθη αυτή η ανοχή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Φάνηκε ότι, τελικά, ό,τι είπαμε το εννοούσαμε. Δηλαδή και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε. Πιστεύω, όμως, ειδικά τώρα, είμαστε όχι στο "και πέντε", είμαστε στο "και δεκαπέντε", είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αυτό το αντιλαμβάνεται απολύτως και η ελληνική αστυνομία. Πιστεύω -σήμερα επίκεινται οι αποφάσεις των αγροτών- ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση με ψυχραιμία αντιμετώπισε την κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ», σημείωσε.

Με αφορμή την αυριανή συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «το νόημα της διακομματικής επιτροπής είναι να φύγουμε από τα στενά αιτήματα και να δούμε πώς θα έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας, αλλά και να παρουσιαστούν πολιτικές που δεν έχουν αναδειχθεί».

Αναφορικά για τη Γροιλανδία τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς αστερίσκο, ότι «δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο» αλλά όπως ανέφερε «αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις».

Για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν ο κ. Μαρινάκης είπε: «Εμείς επιδιώκουμε το διάλογο, πιστεύουμε στο διάλογο και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στο διάλογο διεκδικείς και σε καμία περίπτωση δεν υποχωρείς. Δεν υποχωρείς από τις πάγιες εθνικές θέσεις, δεν βάζεις στο τραπέζι, σε καμία περίπτωση, ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, κόκκινων γραμμών».

«Το αφήγημα μιας ενδοτικής κυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι η πιο αποτυχημένη πολιτικά - δημοσιογραφικά απόπειρα των τελευταίων ετών, ας μου πει κάποιος, σε τι έχει χάσει έστω και κατ΄ ελάχιστον η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αντιθέτως μπορώ να σας πω πάρα πολλά που έχει κερδίσει. Ακόμα και από τον διάλογο με την Τουρκία», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.