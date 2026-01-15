Τουσκ: Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στη Γροιλανδία

Πρόσθεσε ότι μια επίθεση από μια χώρα του ΝΑΤΟ στο έδαφος μιας άλλης θα ήταν «το τέλος του κόσμου».

Η Πολωνία δεν θα στείλει στρατιώτες στη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι μια επίθεση από μια χώρα του ΝΑΤΟ στο έδαφος μιας άλλης θα ήταν «το τέλος του κόσμου».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αναλάβουν για να αποτρέψουν την κατοχή της από τη Ρωσία ή την Κίνα. Έχει δηλώσει ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για την ασφάλεια της περιοχής, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Υπάρχουν ισχυροί λόγοι να πιστέψει κάποιος ότι μια οργάνωση που συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκεται πίσω από μια κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της Πολωνίας, δήλωσε επίσης σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση εδώ και χρόνια την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Μίλος Μότικα.

Ο Τουσκ πρόσθεσε ότι επειδή τα αμυντικά συστήματα της Πολωνίας λειτούργησαν καλά, η επίθεση δεν απείλησε κρίσιμες υποδομές και ουσιαστικά δεν είχε αρνητικές συνέπειες.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε... ότι προετοιμάστηκαν από ομάδες που συνδέονται άμεσα με τις ρωσικές υπηρεσίες, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε αμφιβολίες για τις πηγές έμπνευσης», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλω να πω ότι η Πολωνία αμύνθηκε ενάντια σε απόπειρες αποσταθεροποίησης και οι υποδομές της δεν απειλήθηκαν ποτέ ούτε για μια στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ