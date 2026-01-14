Θεοδωρικάκος για ασφάλιστρα υγείας: Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με το προεδρείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με βασικό θέμα τα ασφάλιστρα υγείας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της συνάντησης, έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε καλό κλίμα και συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα επικοινωνία μέσα στις επόμενες μέρες.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγαρη και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις περσινές και να κινούνται στα όρια του πληθωρισμού.

Να θυμίσουμε ότι πέρσι με νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Ανάπτυξης η αύξηση από το 15% έγινε 7%. Παράλληλα αναμένεται και ο νέος δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ