Μαρινάκης: 9 στους 10 αγρότες του «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και θα λάβουν νέα χαμηλή τιμή ρεύματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

«Ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση σήμερα στη Μαδρίτη με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ'. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία, σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια, η οποία σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων εστιάζοντας στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία και στη Μέση Ανατολή. Ελλάδα και Ισπανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στην ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα "ΓΑΙΑ" δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

* 155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

* 16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

* 6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης».

Υπογράμμισε ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα».

Ανέφερε ακολούθως ότι «η συμφωνία μεταξύ ΕΕ - Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Βάσει των στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur, δηλαδή στις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ανέρχονται σε 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη συμφωνία, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα μας θα μπουν σε νέα αγορά 270 εκατομμυρίων πολιτών». Υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «διασφαλίζεται πως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο, καθώς όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς Κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων».

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι καταγράφηκε «ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση του "Ελευθέριος Βενιζέλος" έφτασε στους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%, σε σχέση με το 2024, που διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ..

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντιστοίχως».

Στα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων υπερσύγχρονων χειρουργικών κλινών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», πέρασε ακολούθως ο κ. Μαρινάκης. «Η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών, επτά εκ των οποίων τίθενται από σήμερα σε λειτουργία, έγινε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σε συνδυασμό με τις τρεις κλίνες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας ‘Νίκος Κούρκουλος' διπλασιάζεται η δυναμική των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον "Άγιο Σάββα". Με αυτό το δεδομένο, εκτιμάται ότι θα διενεργούνται μηνιαίως περίπου 550 επεμβάσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τόνισε ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι ασθενείς απολαμβάνουν όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνονται διαρκώς με την ολοκλήρωση των έργων και των μεταρρυθμίσεων που δρομολογεί η κυβέρνηση δια του υπουργείου Υγείας, αξιοποιώντας πολύτιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ανέφερε ακόμη ότι επεκτείνεται, με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε όλον τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες. «Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει, πλέον, το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Παράλληλα, ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Συμπλήρωσε ότι «με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους».

Το επόμενο θέμα αφορούσε στο σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προβλέψεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας όπως η θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών με 10ετή διάρκεια και έγκριση από το ΚΥΣΕΑ και η υποχρεωτική κατάρτιση Σχεδίων Πρόληψης Πυρκαγιών για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με ολοκληρωμένη χαρτογράφηση κινδύνων και επιχειρησιακή προετοιμασία.

Πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος» και ότι «ως αναγνώριση του πολύτιμου έργου τους προωθούνται, μεταξύ άλλων» συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στις οποίες αναφέρθηκε.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε ότι «νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικού ύψους 124,7 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα "Μεταφορές| του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής δύο έργα:

-τη β' φάση της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73,43 εκατ. ευρώ και

-τη β' φάση της εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης και ETCS - Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη και την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 51,27 εκατ. ευρώ».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση, σήμερα, στη Μαδρίτη με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI .

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια, η οποία σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, εστιάζοντας στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στην ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων.

Περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

* 155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

* 16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

* 6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης.

Αξίζει να επισημανθεί πως φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα.

Η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. - Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Βάσει των στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur, δηλαδή στις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ανέρχονται σε 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη συμφωνία, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα μας θα μπουν σε νέα αγορά 270 εκατομμυρίων πολιτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας προστατεύονται από τις «απομιμήσεις» 21 εγχώρια αγροτικά Προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη. Κάτι που θα βοηθήσει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε υψηλότερες τιμές.

Μάλιστα σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς θα ληφθούν σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών και αυτό, καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών.

Τέλος, διασφαλίζεται πως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο, καθώς όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς Κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης καταγράφηκε το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε στους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%, σε σχέση με το 2024, που διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ.

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντιστοίχως.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποιήθηκαν 283.589 πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 5,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων υπερσύγχρονων χειρουργικών κλινών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «'Αγιος Σάββας».

Η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών, επτά εκ των οποίων τίθενται από σήμερα σε λειτουργία, έγινε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Σε συνδυασμό με τις τρεις κλίνες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» διπλασιάζεται η δυναμική των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον «'Αγιο Σάββα». Με αυτό το δεδομένο, εκτιμάται ότι θα διενεργούνται μηνιαίως περίπου 550 επεμβάσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι ασθενείς απολαμβάνουν όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνονται διαρκώς με την ολοκλήρωση των έργων και των μεταρρυθμίσεων που δρομολογεί η Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας, αξιοποιώντας πολύτιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επεκτείνεται, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε όλον τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει, πλέον, το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Παράλληλα, ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Η νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει, μεταξύ άλλων:

-Τη θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών με 10ετή διάρκεια και έγκριση από το ΚΥΣΕΑ.

-Την υποχρεωτική κατάρτιση Σχεδίων Πρόληψης Πυρκαγιών για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με ολοκληρωμένη χαρτογράφηση κινδύνων και επιχειρησιακή προετοιμασία.

-Τη σύσταση Επιχειρησιακού Κέντρου Συμβάντων σε καθεμία από τις 13 Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, με τη συμμετοχή συνδέσμων των Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

-Την ενίσχυση των εναέριων μέσων και την εκπαίδευση στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος ως πιλότων και μηχανικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών με έξοδα της Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως αναγνώριση του πολύτιμου έργου τους προωθούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής παρεμβάσεις:

-Η καθιέρωση της εξαίρεσης από τις μεταθέσεις για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

-Η αύξηση από 16 σε 24 των επιπλέον αμειβόμενων οκταώρων ανά έτος, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, κατά τα οποία το πυροσβεστικό προσωπικό δύνανται να εκτελεί πρόσθετη υπηρεσία περιπόλων.

-Η επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών μετά από 15 έτη με 700 εισακτέους μέσα στο 2026.

-Η διευκόλυνση της μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικού ύψους 124,7 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής δύο έργα:

-τη β' φάση της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73,43 εκατ. ευρώ και

-τη β' φάση της εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης και ETCS - Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη και την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 51,27 εκατ. ευρώ.

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων

Σε ερώτηση για τις αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες ανέφερε τα εξής: «Δεν θα είναι έτσι όπως το λένε. Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Η πρώτη συνάντηση με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που δεν θέλουν οι πρώτοι. Έχουμε διαμηνύσει για προφανείς λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση να υπάρχει όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Στόχος η πρώτη συνάντηση να γίνει αύριο γύρω στις 13:00».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα. «Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως το εγγυημένο φτηνό ρεύμα», επισήμανε.

«Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους , θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο συνέχισης των μπλόκων δήλωσε πως «είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής γιατί ο στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η κανονικότητα». Πρόσθεσε πως δεν είναι μία υπό κανονικές συνθήκες κανονική συμπεριφορά να ταλαιπωρεί την υπόλοιπη κοινωνία. «Στόχος είναι μετά τις αυριανές συναντήσεις η κατάσταση να εκτονωθεί περισσότερο και να μην υπάρχουν και αυτά τα τρακτέρ στους δρόμους», τόνισε και ανέφερε πως «είναι προφανές πως αύριο που είναι η συνάντηση, θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των δρόμων».

«Νομίζω μετά από όλα αυτά και την επικείμενη συνάντηση δεν θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και καμία δικαιολογία για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή», σημείωσε.

Για το μπλόκο της Νίκαιας που φαίνεται πως δεν θα προσέλθει στη συνάντηση δήλωσε πως «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο δείχνει τις προθέσεις του».

«Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί. Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω. Η αντιπολίτευση που ζητάει περισσότερα μέτρα στην ουσία ζητάει παραπάνω φορολόγηση των πολιτών. Οτιδήποτε τεχνικό , διαδικαστικό μπορεί να επιλυθεί είμαστε εδώ να το λύσουμε. Είναι και οι μεγάλες συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση. «Όποιος ζητάει παραπάνω θα πρέπει να πει ποιους φόρους πρέπει να βάλουμε για να δώσουμε τα παραπάνω. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών», συμπλήρωσε.

Σχετικά με νεότερες δηλώσεις του Μάριου Σαλμά ότι δεν ανασκεύασε όσα έχει πει για τον κ. Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις. Ο κ. Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ούτε από την ολομέλεια της Βουλής, ούτε από την εξεταστική επιτροπή. Εμφανίστηκε και ο κ. Μπουκώρος. Όσα είχαν προεξοφλήσει από την αντιπολίτευση διαψεύστηκαν. Δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσω δηλώσεις ανεξάρτητου βουλευτή ο οποίος δείχνει και τα κίνητρα των όσων λέει. Τώρα αν έχει στοιχεία ας τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδι εντυπώσεων».

Για τη συμφωνία Mercosur δήλωσε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί και να δει πόσα ψέματα διακινούνται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάποια μέσα ενημέρωσης. «Η συμφωνία υπάρχει από το 2019. Τι ψηφίστηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου; Η δέσμη μέτρων για την προστασία των προϊόντων και των παραγωγών. Την ψήφισαν κατά μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές; Ναι. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν το πλαίσιο αυτό διασφάλισης πλην την αριστερά και τους πατριώτες. Τι έγινε στους Έλληνες ευρωβουλευτές; Υπερψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Των άλλων κομμάτων καταψήφισαν τη συμφωνία δίχτυ προστασίας. Να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων ψήφισαν κόντρα σε αυτό που ψήφισαν ευρωβουλευτές ίδιων παρατάξεων άλλων χωρών. Το πρώτο που δεν ψήφισαν είναι ότι η Mercosur δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές. Καταψήφισαν τη δυνατότητα τα ελληνικά προϊόντα να πάνε σε μία αγορά 270 εκ καταναλωτών. Δεν ψήφισαν ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πχ δεν θα υπάρχει φέτα Αργεντινής. Δεν ψήφισαν προστασία για ευαίσθητα προϊόντα για μεγάλες εισαγωγές. Δεν ψήφισαν την μέριμνα για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Δεν ψήφισαν τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τα προϊόντα που θα εισάγονται. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία που έχει μόνο θετικά για Έλληνες και ευρωπαίους παραγωγούς», επισήμανε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για τη συμφωνία τον κάλεσε να τα πει στην ευρωομάδα που ανήκει και η οποία υπερψήφισε τη συμφωνία. «Δεν έχει διαβάσει ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του τι ψηφίστηκε στην Ευρώπη. Η συμφωνία που ψηφίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου μόνο οφέλη μπορεί να δημιουργήσει για τους Έλληνες παραγωγούς», πρόσθεσε.

Μετά από ερώτηση για τις ανησυχίες των αγροτών είπε ότι οι απαντήσεις υπάρχουν και σημείωσε πως είναι εύκολη δικαιολογία να αποδώσουμε όλες τις ευθύνες για τις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα στην «κακιά Ευρώπη».

Σε σχέση τις εξελίξεις στο Ιράν ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι συντασσόμαστε με την κοινή ευρωπαϊκή θέση, παρακολουθούμε την κατάσταση και καταδικάζουμε τη χρήση βίας, είμαστε αλληλέγγυοι στο λαό του Ιράν. «Παρακαλώ όλους αυτούς τους αλληλέγγυους της χώρας, τους ευαίσθητους της αριστεράς και της προόδου εντός πολλών εισαγωγικών να σταματήσουν να μας βομβαρδίζουν με προσκλήσεις για διαμαρτυρίες για το λαό του Ιράν. Προφανώς δεν υπάρχει καμία πρόσκληση, διαμαρτυρία, αφίσα. Αποδεικνύεται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να ζυγίσουν την αξία των ανθρώπων, να δουν αν τους βολεύει και στη συνέχεια να δείτε ή δεν θα δείτε τα αντίστοιχα free», συμπλήρωσε.

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού στην Ισπανία με τον Πέδρο Σάντσεθ και τη σχέση της Μαδρίτης με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι κάθε κράτος έχει τις θέσεις τους και οι δικές μας σε κρίσιμα θέματα κυριαρχούν σε επίπεδο ΕΕ και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, όπως για το πρόγραμμα safe, κερδίζουν σημαντικές μάχες για τη χώρα. «Δεν ετεροκαθορίζουμε τις σχέσεις μας με βάση τις διμερείς σχέσεις άλλων χωρών. Η Ελλάδα προσέρχεται με αυτονόητη δέσμευση των πάγιων θέσεων και όσων προβλέπονται στις συμμαχίες. Είμαστε συγκρατημένα έως πολύ αισιόδοξοι για τη σημερινή συνάντηση», ανέφερε.

Για όσα συνέβησαν στην Κύπρο μετά το βίντεο που διέρρευσε ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η προεδρία της κυπριακής δημοκρατίας προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να διερευνηθεί η υπόθεση και αναμένονται τα πορίσματα. «Η χρονική συγκυρία ταυτίζεται περιέργως με την κυπριακή προεδρία. Σε κάθε περίπτωση οι υβριδικές απειλές συνιστούν απειλή για τις δημοκρατίες», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για προθέσεις της κ. Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε τα εξής: «Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει κόμμα, θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται, ούτε επί υποθετικών κομμάτων. Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε πριν από 10 χρόνια το «ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς», κόστισε περίπου 120 δις ευρώ, 33 νέους φόρους, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής νέων στο εξωτερικό, Μαξίμου που παρέμβαινε στη δικαιοσύνη. Αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από εκεί και πέρα όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας».

Για τη δήλωση του Νίκου Δένδια ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα και σε ερώτηση με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο υπουργός εθνικής άμυνας δεν είπε μόνο αυτό. «Είπε ότι είναι καλό να υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και αυτό επιδιώκουμε. Μα δεν είναι δογματική θέση. Δεν είναι αυτοσκοπός να είμαστε αυτοδύναμοι. Η εμπειρία και στη χώρα μας και στο εξωτερικό έχει δείξει ότι μεγάλες λύσεις δίνονται από σταθερές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η χώρα θα συμμετάσχει σε περίπτωση αποστολής νατοϊκής δύναμης στη Γροιλανδία, απάντησε πως πρόκειται για πολύ υποθετικό ερώτημα. «Σίγουρα η χώρα μας μέχρι σήμερα συντάσσεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές θέσεις», πρόσθεσε.

Για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών δήλωσε πως δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό και πως το πόρισμα αναμένεται εντός των επομένων ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ