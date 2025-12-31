ΗΠΑ: Κυρώσεις σε 4 εταιρείες και δεξαμενόπλοια που παρακάμπτουν το εμπάργκο στη Βενεζουέλα

«Η σημερινή ενέργεια σηματοδοτεί περαιτέρω ότι όσοι εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο να τους επιβληθούν κυρώσεις», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες που λένε ότι δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με αυτές, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις της στον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επιβάλλει κυρώσεις σε εμπόρους πετρελαίου που ενέχονται σε ενέργειες παράκαμψης των κυρώσεων για λογαριασμό της κυβέρνησης του Μαδούρο. Μεταξύ των στόχων αυτών είναι και τέσσερα πλοία, ορισμένα εκ των οποίων κατηγορούνται ότι αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Μαδούρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχωρούν σε «αποκλεισμό» όλων των πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις και προσεγγίζουν ή βγαίνουν από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας. Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας περίπου στο μισό, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ