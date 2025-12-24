Από το στεγαστικό και τη μάχη με το «βαθύ κράτος» και την ακρίβεια έως την λειψυδρία, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Πλώρη για 100 παρεμβάσεις με 60 σημαντικές μεταρρυθμίσεις και 40 εμβληματικά έργα - επενδύσεις βάζει η κυβέρνηση για το 2026 όπως έδωσε το στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την τοποθέτησή του στο τελευταίο υπουργικό του 2025, δίνοντας το σήμα για τις πρωτοβουλίες της επόμενης χρονιάς. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι πρωτοβουλίες αποδίδουν, ασχέτως αν μπορεί να συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους, δηλώνοντας πολύ αισιόδοξος και για τις μάχες του 2026

Οι στόχοι του 2026 ενσωματώνονται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.που παρουσίασαν προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος. Οι επενδύεις για οι μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση για το 2026 αφορούν ένα μεγάλο εύρος της κοινωνικής καθημερινότητας και εκτείνονται από το στεγαστικό, τη συνεχιζόμενη μάχη με το «βαθύ κράτος», τα ζητήματα του κόστους ζωής, τη λειψυδρία, και τους αγρότες. Επίσης έμφαση δίδεται σε μεταφορές, υποδομές και νοσοκομεία.

Ειδικότερα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται:

Το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση στην Καλαμαριά Ο Ε65 Οι δύο νέες φρεγάτες Belh@rra και η αναβάθμιση των F16 Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης Η νέα αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών στην αγορά Η ενεργοποίηση του πρόσθετου χρηματοδοτικού εργαλείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου με 4,7 δισ. ευρώ Οι μειώσεις εισφορών και φόρων, Η παράδοση των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία Η ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών μαζί με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου Το σχέδιο για τη λειψυδρία Ο νέος σχεδιασμός για τις αγροτικές ενισχύσεις Οι επενδύσεις στο αρδευτικό δίκτυο της χώρας, Η παράδοση του πρώτου εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης Η παράδοση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ αλλά και του συνόλου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στην υγεία Οι νέες ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μαζί με την προσθήκη νέων προτύπων και πειραματικών σχολείων Η φροντίδα για τα άτομα με αναπηρία Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη με τα έργα ψηφιοποίησης νέων δικαστικών κτιρίων καθώς και η επιτάχυνση σε δικονομικές διαδικασίες Η μάχη κατά της διαφθοράς Η πολιτική για προστασία των συνόρων και η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης

Καθώς μάλιστα το 2026 είναι η χρονιά στην οποία ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους υπουργούς να γνωρίζουν όλοι τους στόχους και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη της κυβέρνησης να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους και να θυμίζουν σε κάθε συνομιλητή τους «από πού ξεκινήσαμε, πού είμαστε, πόσο ασταθής είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο ασφαλής σε αντίστιξη είναι η πατρίδα μας».