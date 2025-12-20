Τσιάρας για αιτήματα αγροτών: Εχουμε ικανοποιήσει το 74%, ο διάλογος είναι θέσης ευθύνης

Μπλόκα και πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες, υπογραμμίζει ο Κώστας Τσιάρας, καλώντας εκ νέου τους παραγωγούς σε τραπέζι διαλόγου.

Σε δηλώσεις για τα αιτήματα των αγροτών προέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας, ότι το 74% των αιτημάτων έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο. Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι θέσεις ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Δήλωσε ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός προσωπικά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζουν τις πιέσεις που υφίσταται ο Έλληνας αγρότης, κάνοντας λόγο για αυξημένο κόστος παραγωγής, επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, διεθνείς αναταράξεις και δομικές αδυναμίες δεκαετιών. Ξεκαθάρισε ότι οι δυσκολίες αυτές «δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται» και τόνισε πως ακριβώς γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα ως βάση συζήτησης, τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από την πλευρά των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης, γεγονός που –όπως είπε– αντιστοιχεί στο 74% των αιτημάτων.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο διαλόγου αρχικά έγινε δεκτό, στη συνέχεια απορρίφθηκε, κάτι που –όπως ανέφερε– γεννά εύλογα ερωτήματα, δεδομένου του βαθμού ικανοποίησης των αιτημάτων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στον διάλογο «με ανοιχτά χαρτιά», επισημαίνοντας ότι «τα μπλόκα και η τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση», αλλά συνιστά πράξη ευθύνης και τον μοναδικό δρόμο για βιώσιμες λύσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνδιαμορφώσει λύσεις για τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και εντός των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας ότι αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό καθώς ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι «οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».