Τσιάρας για αγρότες: Ικανοποιείται το αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, στο τραπέζι το μειωμένο ρεύμα

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για μία δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα, προσθέτοντας για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των αγροτών για έναν παραγωγικό διάλογο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε κάνοντας ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των αγροτών.





Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Α ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Ενίσχυση μέσω του ΕΛΓΑ

Ο υπουργός υπογράμμισε την γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.

Προσέγγιση διαλόγου και πολιτική βούληση

Παρά τη διαφωνία κάποιων αγροτών να καθίσουν στο τραπέζι διαλόγου, ο υπουργός επαναβεβαίωσε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισήμανε, ο διάλογος δεν αφορά μόνο την ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, αλλά ένα συνολικό ανασχεδιασμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας τη νέα προγραμματική περίοδο και τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού, νέων τεχνολογιών και μέγιστης προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις και εθνική στρατηγική

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως η είσοδος της Ουκρανίας στην αγορά και οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, τονίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα, για την αναδιοργάνωση του τομέα και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων.

«Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και να σχεδιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι επαναλαμβανόμενα και παραμένουν ίδια εδώ και χρόνια, γεγονός που απαιτεί συνολικό σχεδιασμό.