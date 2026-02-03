Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Άλμα 5% για Palantir

Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές παραμένουν συγκεντρωμένοι στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών (Alphabet και Amazon).

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Τρίτη με τα εταιρικά αποτελέσματα να βρίσκονται στο επίκεντρο, την ίδια στιγμή που τα πολύτιμα μέταλλα επιδίδονται σε ανοδικό ξέσπασμα έπειτα από το διευρυμένο selloff της Δευτέρας.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,12% στις 49.464 μονάδες ενώ νωρίτερα άγγιξε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ με+0,2% στις 49.653 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει πτώση 0,34% στις 6.953 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,82% στις 23.399 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της εταιρείας αμυντικού λογισμικού Palantir καταγράφει άλμα 5%, καθώς τα αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Ειδικότερα, τα έσοδα της Palantir ανήλθαν σε 1,41 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 70% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας κατασκευής ρομπότ Teradyne σημειώνει άνοδο 6% αφότου ανακοίνωσε αισιόδοξες προβλέψεις για το α' τρίμηνο του 2026.

Αυξημένα και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών ήταν τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η PepsiCo την Τρίτη, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα αναψυκτικά της στις διεθνείς αγορές, καθώς και από την ενίσχυση των ποτών χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη στις ΗΠΑ. Η μετοχή της κερδίζει περίπου 4%.

Στον κλάδο της υγείας, η μετοχή της Merck προσθέτει πάνω από 3% αφότου ξεπέρασε τις προσδοκίες στα αποτελέσματα τριμήνου λόγω της ενισχυμένης ζήτησης για το προϊόν ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου Keytruda που παράγει και ορισμένα άλλα προϊόντα της.

Αντίθετα, «βουτιά» σχεδόν 18% κάνει η μετοχή της Paypal, καθώς τα αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 δεν φαίνεται να εντυπωσίασαν τους αναλυτές.

Στα επιχειρηματικά, ο Josh D’Amaro, μέχρι σήμερα επικεφαλής του τομέα Disney Experiences, αναλαμβάνει τη θέση του CEO της Disney, διαδεχόμενος τον Bob Iger και βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες διαδικασίες διαδοχής στην ιστορία του αμερικανικού κολοσσού της ψυχαγωγίας. Η μετοχή της υποχωρεί 1,32%.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης στον κόσμο, Walmart, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση με ώθηση από την άνοδο σχεδόν 2% της μετοχής της, κατατάσσοντας την σε μια κατηγορία που συνήθως βρίσκονται μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Alphabet.

Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές παραμένουν συγκεντρωμένοι στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών (Alphabet και Amazon), αναζητώντας το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση των κερδών ιδίως μετά την αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Microsoft την περασμένη εβδομάδα.