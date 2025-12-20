Πολιτική | Διεθνή

Αναβολή συμφωνίας ΕΕ - Mercosur: Ο χρόνος «δεν είναι απεριόριστος»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αναβολή συμφωνίας ΕΕ - Mercosur: Ο χρόνος «δεν είναι απεριόριστος»
Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Παραγουάης προειδοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο χρόνος δεν είναι «απεριόριστος» σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο με τη Mercosur.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Παραγουάης προειδοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο χρόνος δεν είναι «απεριόριστος» σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο με τη Mercosur, η οποία προβλεπόταν να γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης ευρωπαίων αγροτών.

«Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, κατανοώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να σεβαστεί δικές της προθεσμίες για να ρυθμίσει εσωτερικά θεσμικά ζητήματα, όμως ταυτόχρονα, οι προθεσμίες αυτές δεν είναι απεριόριστες», τόνισε ο παραγουανός υπουργός Εξωτερικών Ρουβέν Ραμίρες στον Τύπο έπειτα από συνάντηση με τους ομολόγους του της Mercosur στη βραζιλιάνικη πόλη Φος ντο Ιγκουασού (νότια).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, υδραυλικά και τέντες με επιδότηση ΕΣΠΑ

Πότε και σε ποιους η εφορία απενεργοποιεί τον ΑΦΜ - Nέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Λογαριασμοί ύδρευσης: Οι επιβαρύνσεις για καταναλωτές, ποια τα έσοδα για ΕΥΔΑΠ – Οι επενδύσεις που έρχονται

tags:
Mercosur
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αγρότες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider