Σάντσεθ: Σχεδιάζει πανεθνικό δίκτυο «κλιματικών καταφυγίων» για προστασία από καύσωνες

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία ενός πανεθνικού δικτύου «κλιματικών καταφυγίων» ώστε ο πληθυσμός να προστατεύεται από τα κύματα του καύσωνα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ολοένα και υψηλότερες θερμοκρατίες.

Τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία καταγράφονται μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές το φθινόπωρο, φαινόμενα που αποδίδονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Ορισμένα καλοκαίρια, δεν μιλάμε πλέον για κύματα καύσωνα αλλά για ένα κύμα, διαρκείας» είπε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μαδρίτη, περιγράφοντας μια «νέα πραγματικότητα» με «καταστροφικές ξηρασίες», συχνότερες και εντονότερες.

«Κατά συνέπεια, πριν από το επόμενο καλοκαίρι, θα εγκαινιάσουμε ένα εθνικό δίκτυο κλιματικών καταφυγίων», ανακοίνωσε, λέγοντας ότι θέλει κυρίως «να θέσει τα δημόσια κτίρια στη διάθεση» των Ισπανών.

«Θα διευκολύνουμε επίσης τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία τέτοιων καταφυγίων στις πιο ευάλωτες συνοικίες, όπου η ζέστη (…) είναι πιο έντονη», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποιους αριθμούς.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός είπε ότι η κεντρική κυβέρνηση σκοπεύει να συντονίσει τις ενέργειές της με τις αρχές των περιφερειών που έχουν ήδη δημιουργήσει «κλιματικά καταφύγια», όπως συμβαίνει στη Χώρα των Βάσκων και την Καταλονία.

Στην Ισπανία, λόγω του αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης, οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και των κλιματικών. Η Βαρκελώνη, η πρωτεύουσα της Καταλονίας, είναι μία από τις λίγες μεγάλες πόλεις που ήδη διαθέτουν κλιματικά καταφύγια, τα περισσότερα εκ των οποίων σε βιβλιοθήκες, σχολεία και άλλα κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν ένα από τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά μέσο όρο 24,2°C, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet. Από τις 16 Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 3.832 θάνατοι θα μπορούσαν να αποδοθούν στη ζέστη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ