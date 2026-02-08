Τι έφερε τον «χειμώνα» στα cryptos

Το bitcoin διέγραψε σχεδόν πέντε χρόνια κερδών. Οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση σε ρευστοποιήσεις των μετοχών, υπερβολική μόχλευση και συγκομιδή κερδών. Η ανάκαμψη εξαρτάται από οικονομική ανάπτυξη και θεσμική υιοθέτηση.

Σχεδόν πέντε χρόνια κερδών εξαφανίστηκαν από την «αιμορραγία» του Bitcoin, η τιμή του οποίου κατέρρευσε προς στιγμήν σήμερα κάτω από και από τα 61.000 δολάρια. Από τη στιγμή που έσπασε το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολαρίων, άνοιξε ο δρόμος για χαμηλότερες τιμές. Το θέμα τώρα είναι εάν θα βρει αντίσταση στα 60.000 δολάρια.

Η πτώση σημαίνει ότι οι επενδυτές που αγόρασαν το κρυπτονόμισμα ήδη από τα μέσα Απριλίου 2021 δεν έχουν κερδίσει τίποτα από την επένδυσή τους. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε περίπου κατά 64%, ενώ η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά περίπου 174%.

«Το Bitcoin φαίνεται ότι περνάει ξανά από έναν χειμώνα κρυπτονομισμάτων, που εμφανίζεται περίπου κάθε τέσσερα χρόνια, με τις προηγούμενες τέσσερις φορές η πτώση να φθάνει περίπου το 80% πριν επαναληφθεί η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση», δήλωσε στο news.com.au ο Σέιν Όλιβερ, επικεφαλής οικονομολόγος της AMP.

Ο τελευταίος χειμώνας ήταν το 2021–2022. Ο τετραετής κύκλος του Bitcoin αναφέρεται στο μοτίβο που καθορίζεται από το λεγόμενο halving, το οποίο μειώνει κατά το ήμισυ την ανταμοιβή των miners περίπου κάθε τέσσερα χρόνια. Ιστορικά, κάθε halving μειώνει τη νέα προσφορά, οδηγώντας σε ανοδική αγορά, ακολουθούμενη από μια καθοδική αγορά τα επόμενα ένα έως δύο έτη. Υπό αυτή την έννοια, οι «χειμώνες των κρυπτονομισμάτων» εμφανίζονται κάθε τέσσερα έτη.

Ενεργητικό υψηλού ρίσκου

Η πτώση των δύο τελευταίων ημερών συνέβη εν μέσω της γενικότερης τάσης των επενδυτών να απομακρυνθούν από την ανάληψη ρίσκου, με τον δείκτη S&P 500 να χάνει 1,2% και τον Nasdaq 1,4% στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της πτώσης, καθώς εταιρείες λογισμικού όπως οι Microsoft και Salesforce επηρεάστηκαν από φόβους για διαταραχή λόγω AI.

Η τιμή του bitcoin αποκτά ολοένα μεγαλύτερη συσχέτιση με τις μετοχές και δη της τεχνολογίας, των οποίων η πτώση προκαλεί σε αυτό ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Το Bitcoin συχνά χαρακτηρίζεται ως «ψηφιακός χρυσός» λόγω της σταθερής προσφοράς του 21 εκατομμυρίων tokens. Στην πράξη, όμως, συμπεριφέρεται περισσότερο ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου παρά ως πολύτιμο μέταλλο.

Τους τελευταίους μήνες, οι επενδυτές στράφηκαν σε χρυσό και ασήμι ως ασφαλή καταφύγια, λόγω της αποδυνάμωσης του δολαρίου, της πολιτικής πίεσης προς τη Fed και άλλων οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

«Το Bitcoin και ο χρυσός προσφέρουν και τα δύο αντιστάθμιση κατά της υποτίμησης νομισμάτων, αλλά ο χρυσός είναι πιο καθιερωμένος και είχε υστερήσει έναντι του Bitcoin μέχρι πριν ένα ή δύο χρόνια», είπε ο Όλιβερ.

Παρά την πρόσφατη κακή επίδοση του κρυπτονομίσματος, ανέφερε ότι μια κατανομή περίπου 1% σε Bitcoin μπορεί να έχει νόημα για ορισμένα χαρτοφυλάκια.

«Για τους επενδυτές υπάρχει λόγος να έχουν έκθεση σε αυτό καθώς γίνεται mainstream με την πάροδο του χρόνου. Αλλά η πτώση κατά 50% από το περσινό υψηλό μας θυμίζει ότι είναι εξαιρετικά ευμετάβλητο, οπότε οποιαδήποτε κατανομή πρέπει να είναι πολύ μικρή και ελεγχόμενη ως προς τον κίνδυνο. Εξαρτάται πραγματικά από την ανοχή κινδύνου του επενδυτή».

Εκτιμήσεις αναλυτών

Ο Μπάρι Μπάνιστερ, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην Stifel, ανέφερε στο CNBC ότι το bitcoin ενδέχεται να βρεθεί τελικά γύρω στα 38.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 70% χαμηλότερα.

Ο επενδυτής Mάικλ Μπέρι, γνωστός ως «Mr Short», ο οποίος προέβλεψε την κρίση με τα δάνεια υψηλού ρίσκου στις ΗΠΑ λίγο πριν ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, προειδοποιεί για «θανατηφόρα σπείρα» για το bitcoin, που μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρο το οικοσύστημα. Είπε ότι κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τις τάσεις και τις κινήσεις τιμών κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων μεγάλης πτώσης του bitcoin, των λεγόμενων «super-bears».

«Αυτό δεν είναι μια διόρθωση σε ανοδική αγορά ή μια απλή πτώση», έγραψε στο CNBC και ο Mατ Χούγκαν, επικεφαλής επενδύσεων στην Bitwise Asset Management, διαχειρίστρια κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται για έναν «κρυπτοχειμώνα» σε πλήρη εξέλιξη, που πυροδοτήθηκε από παράγοντες όπως η υπερβολική μόχλευση και η εκτεταμένη ρευστοποίηση κερδών.

Πού βρίσκεται ο «πάτος»

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία να κάνει τις ΗΠΑ μια «υπερδύναμη του bitcoin» και δήλωσε ότι θέλει να καταστήσει τις ΗΠΑ «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο». Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για την προώθηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο Λευκός Οίκος και οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ακολούθησαν πολιτικές υποστήριξης.

Πριν από περίπου δύο χρόνια, άρχισαν να διαπραγματεύονται ETFs σε bitcoin στα αμερικανικά χρηματιστήρια, καθιστώντας ευκολότερη την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων από τους επενδυτές. Σύμφωνα με τον Χούγκαν, τα καλά νέα δεν έχουν σημασία στη διάρκεια ενός «χειμώνα», όπως παρατηρήθηκε το 2018 και το 2022.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει ράλι επειδή η Wall Street προσλαμβάνει έντονα ή η Morgan Stanley αυξάνει τις επενδύσεις σε crypto. Θα έχει σημασία μακροπρόθεσμα, αλλά όχι τώρα. Τα crypto winters δεν τελειώνουν με ενθουσιασμό, τελειώνουν με εξάντληση».

Ο ίδιος είπε ότι η τρέχουσα περίοδος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, αλλά δεν ήταν άμεσα εμφανές λόγω του ενθουσιασμού των θεσμικών επενδυτών, που έκρυψε ένα «σκληρό χειμώνα» για τους μικροεπενδυτές.

Συνήθως, οι «κρυπτοχειμώνες» διαρκούν περίπου 13 μήνες, επομένως ο τρέχων μπορεί να τελειώσει σύντομα, σύμφωνα με τον Χούγκαν.

Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να τερματίσουν τον χειμώνα περιλαμβάνουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που πυροδοτεί ράλι ανάληψης κινδύνου, σημάδια υιοθέτησης του bitcoin από κράτη ή απλά την παρέλευση του χρόνου.

Επιπλέον, η νομοθεσία Clarity Act στοχεύει στη δημιουργία νομοθετικών πλαισίων για την αγορά κρυπτονομισμάτων και τις μεγάλες εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ.