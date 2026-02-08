Ειδήσεις | Ελλάδα

Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών στην πολιτεία Καντούνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών στην πολιτεία Καντούνα
Η επίθεση που έγινε στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τη διαρκή ανασφάλεια της περιοχής, λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένοπλοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και απήγαγαν έναν καθολικό ιερέα και αρκετούς άλλους πιστούς σε μία επίθεση που έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στην κατοικία του ιερέα, στην πολιτεία Καντούνα που βρίσκεται στα βόρεια της Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα, εκκλησιαστικές και αστυνομικές πηγές.

Η επίθεση που έγινε το Σάββατο στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τη διαρκή ανασφάλεια της περιοχής, λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πιστοί είχαν απαχθεί στη διάρκεια επιθέσεων από ενόπλους σε δύο εκκλησίες, άλλων περιοχών στην Καντούνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από το «no hire - no fire» στο κύμα απολύσεων στην Ελλάδα το β' εξάμηνο 2025

Πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 5.010 ευρώ

Αγρο-φωτοβολταϊκά: Από Μάρτιο οι αιτήσεις – «Ζεστοί» οι παραγωγοί

tags:
Νιγηρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider