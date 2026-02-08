Προσομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35 από την Πολεμική Αεροπορία στο νέο λιμάνι Πατρών

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!», μια προσπάθεια να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες τον χώρο της αεροπορίας.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!», μια προσπάθεια να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες τον χώρο της αεροπορίας «πετώντας» με τους προσομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35.

Οι νέοι και νέες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα και να συνομιλήσουν με ιπτάμενους και τεχνικούς επιλύοντας απορίες και μαθαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν στην Πολεμική Αεροπορία.

Στο πλαίσιο αυτό, από προχθές Παρασκευή 6 έως και σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην 14η Πανελλήνια Έκθεση Στατικού Μοντελισμού, στον δήμο Πατρέων, στο κτίριο Β1 του νέου λιμανιού, φέρνοντας κοντά στους νέους και τις νέες της πόλης την αεροπορική ιδέα και τις σύγχρονεςτεχνολογίες.

Προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, καθώς και συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας (VR), έδωσαν τη δυνατότητα σε παιδιά και εφήβους να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία πτήσης.

Χθες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορία αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την έκθεση καθώς και τον χώρο όπου είχαν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές.

Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με παιδιά και νέους, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης και το ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία.

