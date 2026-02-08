Γκιουλέκας: Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήναμε τον Θερμαϊκό βρώμικο

Δύο σκάφη καθαρίζουν τον Θερμαϊκό από τόνους φερτών υλικών.

Από τόνους φερτών υλικών - καλαμιές, κορμούς, σκουπίδια συσκευασίες- καθαρίζουν δύο αντιρρυπαντικά σκάφη τα νερά του Θερμαϊκού σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου και όχι μόνο. Το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος "Αλκίππη" και ένα δεύτερο σκάφος έπιασαν δουλειά πριν τις 8 το πρωί και όπως είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διαχειριστής της ιδιωτικής εταιρίας "North Aegean Slops", Ηλίας Ορφανίδης «θα καθαρίζουμε κάθε μέρα, είναι τεράστιος ο όγκος των φερτών υλικών» . Ο κ. Ορφανίδης εκτίμησε ότι όλα αυτά τα υλικά «κατέβηκαν από τα νερά των ποταμών λόγω των αλλεπάλληλων βροχοπτώσεων».

Σημείωσε παράλληλα ότι «προσφέρονται οι υπηρεσίες χωρίς συμβατική υποχρέωση καθώς η σύμβαση έργου για τον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού έχει λήξει από τις 30 Ιανουαρίου 2026». Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το οποίο είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας . « Έχουμε λάβει, ωστόσο δέσμευση από τον υφυπουργό Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας Θράκης. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα ότι δεν θα υπάρξει μεγάλο κενό με τη σύμβαση για τον καθαρισμό που κρίνεται απαραίτητος»

Κ. Γκιουλέκας: «Ο Θερμαϊκός θα καθαρίζεται διαρκώς»

«Σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήναμε τον Θερμαϊκό κόλπο βρώμικο», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο υφυπουργός Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας Θράκης. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. «Ο Θερμαϊκός θα καθαρίζεται διαρκώς, έχουμε συνεννοηθεί για την φροντίδα του ακόμη και τώρα και σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση έργου. Δύο σκάφη καθαρίζουν όλα αυτά που παρασύρθηκαν από τους ποταμούς, επισήμανε ο κ. Γκιουλέκας.

Οι όγκοι φερτών υλικών δεν προκάλεσαν απλά δυσάρεστη έκπληξη στους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης. Δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας και αισθητικής. «Τα ποτάμια έχουν παρασύρει και ογκώδη υλικά όπως μεγάλους κορμούς που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα και στη ναυσιπλοΐα. Το δεύτερο σκάφος μπορεί να μαζεύει τα ογκώδη όπως τους κορμούς» ανέφερε ο κ. Ορφανίδης και εξήγησε πως «όλα αυτά τα σκουπίδια , κλαδιά, βαρέλια και εκατοντάδες συσκευασίες δεν είναι μόνο στην παραλιακή ζώνη, έχουν απλωθεί στον κόλπο. Μόνο σήμερα μαζέψαμε 60 κυβικά καλάμια και σκουπίδια. Εκτιμάμε γύρω στους 15 τόνους, σκεφτείτε ότι μια άλλη κανονική μέρα μαζεύουμε περίπου έναν τόνο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ορφανίδης.

Από το λιμάνι της πόλης μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, οι όγκοι μετακινούνται ανάλογα με τους ανέμους και τα ρεύματα. «Θα καθαρίζουμε 8 - 10 ώρες την ημέρα, ένας Βαρδάρης μπορεί να μας βοηθήσει», κατέληξε ο κ. Ορφανίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ