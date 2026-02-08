Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Newsroom
Στα χέρια της ΕΛΑΣ 17χρονος οδηγός δικύκλου ύστερα από καταδίωξη.

Μια 54χρονη αλλοδαπή και ένας 53χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, καθώς αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης.

Στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν 17χρονο που οδηγούσε δίκυκλο στην περιοχή του Ευόσμου, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει. Ο 17χρονος συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Θεσσαλονίκη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
