Excel4Pro: Ανοιχτή πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ για startups και ΜμΕ
Αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων φυτικών πρωτεϊνών.

Ανοιχτή πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ για startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων φυτικών πρωτεϊνών δημοσίευσε το ευρωπαϊκό έργο Excel4Pro.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η χρηματοδότηση, που ανέρχεται έως 40.000 ευρώ ανά επιχείρηση, απευθύνεται σε φορείς με έδρα την Ελλάδα, την Ουκρανία και την Τουρκία και στοχεύει στην υποστήριξη τουλάχιστον εννέα έργων με σαφή δυναμική εμπορικής αξιοποίησης και βιώσιμης επεξεργασίας τροφίμων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως τις 27 Απριλίου 2026, ενώ τα επιλεγμένα έργα θα υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις από τον Νοέμβριο 2026 έως τον Ιανουάριο 2028, ενισχύοντας την καινοτομία και τη διασυνοριακή συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: https://excel4pro.eu/open-call/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

