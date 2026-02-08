Χαρακόπουλος: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς προχωρώντας τις μεταρρυθμίσεις

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος που ξεκινά είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς περιέχει άρθρα κομβικά.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και διανύει τη δεύτερη τετραετία και, μάλιστα, το δεύτερο μισό της, όπου παρατηρείται συνήθως μία μεταρρυθμιστική κόπωση στις κυβερνήσεις, αποτελεί μια ευχάριστη εξαίρεση, γιατί υπάρχει ένα έντονο μεταρρυθμιστικό έργο. Ένας έντονος μεταρρυθμιστικός οίστρος που διαπιστώνεται σε όλους τους τομείς», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος στην κοπή βασιλόπιτας της ΔΗΜΤΟ Τεμπών.

Διακομματική Επιτροπή για πρωτογενή τομέα

Ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι «τις ημέρες αυτές συγκροτήθηκε η διακομματική επιτροπή για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, στην οποία έχω την τιμή να συμμετάσχω και θα χρειαστώ σκέψεις, προτάσεις, προβληματισμούς, προκειμένου να τεθούν στην επιτροπή που θα χαράξει μία εθνική πολιτική σε βάθος χρόνου για τον πρωτογενή τομέα. Και σε λίγες μέρες, επίσης ξεκινά ο εθνικός διάλογος για την παιδεία, για την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου της μέσης εκπαίδευσης. Έχουμε μία κυβέρνηση που ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της ολοκλήρωσης της δεύτερης τετραετίας, προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο στους πολίτες και να ζητήσουμε την ανανέωση της εντολής τους, την ανανέωση με μία τρίτη αυτοδύναμη διακυβέρνηση».

Αναθεώρηση του Συντάγματος

Ακολούθως ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «η αναθεώρηση του Συντάγματος που ξεκινά είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς περιέχει άρθρα κομβικά, τα οποία αφορούν ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Πέραν του απολιθώματος που αποτελεί το άρθρο 16 με το κρατικό μονοπώλιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο νομίζω ότι πια όλοι κατανοούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί και κακώς αργήσαμε τόσο πολύ στην Ελλάδα, έχουμε την αναθεώρηση με βάση την πρόταση του πρωθυπουργού του περιώνυμου άρθρου 86 για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι που, οι νομικοί που συμμετέχουν στη συνάντησή μας το γνωρίζουν, κατάργησε τα όρια παραγραφής. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην παραγραφή αδικημάτων του κοινού πολίτη σε σχέση με τον υπουργό. Και τώρα βεβαίως θα προχωρήσουμε σε μια γενναιότερη μεταρρύθμιση του άρθρου 86 για να μην υπάρχουν σκιές και ερωτηματικά".

Η ευθύνη της αντιπολίτευσης

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός ανέφερε ότι «ένα άλλο εμβληματικό άρθρο που θα αλλάξει έχει να κάνει με την επιλογή της δικαιοσύνης, των ανώτατων δικαστών της χώρας. Και εκεί, η κυβέρνησή μας έχει δώσει δείγματα γραφής, δίνοντας τη δυνατότητα οι ίδιοι οι δικαστές να διατυπώνουν γνώμη, την οποία καλείται η κυβέρνηση να σεβαστεί. Έχουμε, λοιπόν, θέσει στον δημόσιο διάλογο όλα αυτά τα ζητήματα, όπως επίσης και τα ζητήματα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και καλούμε σε μία σειρά από άρθρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα. Όπως, επίσης, τους καλούμε να πράξουν το ίδιο και στη διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα γιατί έξω από το χορό πολλά τραγούδια. Να ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι κοστίζει, αν μπορεί να υλοποιηθεί, προκειμένου να παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό, που τόσο ταλαιπωρήθηκε στο παρελθόν από πομφόλυγες, από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, που λίγο έλειψαν να βάλουν τη χώρα σε περιπέτεια».

Αναβάθμιση κύρους της Ελλάδας

Ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε, επίσης, ότι «η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο», κάτι που «το μαρτυρά και μόνο το γεγονός της εκλογής του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, και μάλιστα ομόφωνα, στη θέση του προέδρου του Eurogroup. Θυμηθείτε που βρισκόταν η Ελλάδα πριν το 2019, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, τον κ. Βαρουφάκη να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Να τον αποβάλουν από συνεδριάσεις του Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Και μόνο αυτό μαρτυρά την αναβάθμιση του κύρους που έχει πετύχει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω ερχόμενος από την Ουάσιγκτον, όπου είχα σειρά επαφών με κυβερνητικούς και κοινοβουλευτικούς παράγοντες. Η εικόνα της Ελλάδος έχει αλλάξει άρδην και στο εξωτερικό και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό".

Το δίλημμα των εκλογών

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ συνέχισε λέγοντας ότι «ακούω πως κάποιοι ενοχλούνται από το ερώτημα που διατυπώθηκε από πολλούς την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, Μητσοτάκης ή χάος. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν θέλει να μπαίνει το δίλημμα έτσι, Μητσοτάκης ή χάος. Δεν είναι τυχαίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι ο πλέον κατάλληλος ως πρωθυπουργός είναι ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μετά ακολουθεί ο κανένας και πολύ πιο κάτω τα πρόσωπα που μνημονεύσαμε».

Ο Θεσσαλός πολιτικός κατέληξε τονίζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, πολλώ δε μάλλον, εν μέσω της διεθνούς αστάθειας που υπάρχει. Υπενθυμίζω ότι ζούμε σε μία δύσκολη γειτονιά, με μία μόνιμη εξ ανατολών απειλή. Η Ελλάδα επιδιώκει πάντοτε καλές σχέσεις γειτονίας. Ο πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα θα επισκεφθεί την 'Αγκυρα, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια εποχή αναθεωρητισμών αλλιώς μετράει ο λόγος σου όταν μπορείς να τον υποστηρίξεις με στρατιωτική ισχύ. Και αυτό έχει πετύχει στα 6-7 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πέρα από τον αγώνα σε διπλωματικό επίπεδο, έχει αναβαθμίσει κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, την εθνική μας άμυνα. Σας καλώ όλους σε εγρήγορση ενόψει της τελικής μάχης που θα έχουμε την άνοιξη του 2027. Και θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει με βάση τη λογική και όχι το θυμικό, επιβραβεύοντας την κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ