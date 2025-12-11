ΧΑ: Συνεχίζεται το «κρυφτούλι» με τις 2.100 μονάδες - Κοντά στα υψηλά ημέρας το κλείσιμο του ΓΔ

Αν και επιλεκτικές, οι εισροές σε δεικτοβαρείς τίτλους, τραπεζικούς και μη, επανέφεραν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Το «κρυφτούλι» του Γενικού Δείκτη με τις 2.100 μονάδες συνεχίζεται στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου η αγορά αντέδρασε την Πέμπτη ανοδικά, ολοκληρώνοντας μάλιστα πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας.

Στον «απόηχο» της νέας μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων χθες από τη Fed, οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν σήμερα διστακτικά και με μικτά πρόσημα, καταφέρνοντας ωστόσο στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν σε θετικό έδαφος και να διευρύνουν σταδιακά τα κέρδη τους – κίνηση που επέτρεψε και στο ελληνικό ταμπλό να κινηθεί αναλόγως.

Αν και επιλεκτικές, οι εισροές σε δεικτοβαρείς τίτλους, τραπεζικούς και μη, επανέφεραν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.100 μονάδες. Ενδεικτικό της εικόνας στο ταμπλό το τελευταίο διάστημα, είναι το γεγονός ότι εντός του Δεκεμβρίου, σε σύνολο 9 συνεδριάσεων ο ΓΔ έχει σημειώσει 4 κλεισίματα πάνω από τις 2.100 μονάδες και 5 χαμηλότερα από το εν λόγω επίπεδο.

Παρά το στενό εύρος διακύμανσης του ΓΔ, επιμέρους τίτλοι τόσο στην υψηλή όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση έχουν ξεχωρίσει, με κάποιους εξ αυτών να κινούνται σε αλλεπάλληλα υψηλά, όπως συνέβη σήμερα με τις μετοχές των ElvalHalcor, Motor Oil, Trade Estates και Άβαξ.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με άνοδο 0,82% στις 2.105,82 μονάδες.

Για τον τραπεζικό δείκτη τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,27% στις 2.350,85 μονάδες, με το +4,99% της CrediaBank (1,64 ευρώ) να ξεχωρίζει. Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος της Eurobank επιστρέφει σε διαπραγμάτευση τη Δευτέρα 15/12.

Στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, έναντι 50 που υποχώρησαν και 29 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο τζίρος σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα, διαμορφώθηκε σε 192,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €30,04 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών ξεχώρισε ένα πακέτο για 1,07 εκατ. μετοχές της Cenergy στην τιμή των 15,80 ευρώ, αξίας 16,88 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ElvalHalcor ενισχύθηκε 3,99% στα 3,65 ευρώ, ο τίτλος της Τιτάν 2,23% στα 45,90 ευρώ, η ΕΤΕ 2,13% στα 13,64 ευρώ, η Metlen επίσης 2,13% στα 42,28 ευρώ, ενώ το top-5 συμπλήρωσε η Motor Oil ενισχυμένη 2,04% στα 31,00 ευρώ.

Ακολούθησαν οι Optima με κέρδη 1,40%, η Τρ. Πειραιώς με άνοδο 1,39% και η Alpha Bank ενισχυμένη 1,37%, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν και οι ΔΑΑ (+1,07%) και Τρ. Κύπρου (+1,01%). Ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Σαράντης (+0,45%), Coca-Cola HBC (+0,43%) και ΟΤΕ (+0,12%), ενώ η Lamda Development έκλεισε αμετάβλητη στα 7,13 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Viohalco υποχώρησε 1,22% στα 11,32 ευρώ, η ΔΕΗ 0,73% στα 17,76 ευρώ, η Aegean 0,71% στα 14 ευρώ και με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,48%), Aktor (-0,32%) και ΟΠΑΠ (-0,27%).