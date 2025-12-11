Intralot: Τρεις αγορές μετοχών από την PE Sub του Soohyung Kim

Την ανακοίνωση ότι η PE Sub Holdings, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Soohyung Kim, προχώρησε σε τρεις διαδοχικές αγορές μετοχών, εξέδωσε η Intralot.

Την ανακοίνωση ότι η PE Sub Holdings, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Soohyung Kim, προχώρησε σε τρεις διαδοχικές αγορές μετοχών, εξέδωσε η Intralot.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η εταιρεία “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη α) την 8.12.2025 στην απόκτηση 664.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €694.421,16, β) την 9.12.2025 στην απόκτηση 580.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €601.970,98, και γ) την 10.12.2025 στην απόκτηση 481.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €498.229,42.