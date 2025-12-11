Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Intralot: Τρεις αγορές μετοχών από την PE Sub του Soohyung Kim

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Intralot: Τρεις αγορές μετοχών από την PE Sub του Soohyung Kim
Την ανακοίνωση ότι η PE Sub Holdings, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Soohyung Kim, προχώρησε σε τρεις διαδοχικές αγορές μετοχών, εξέδωσε η Intralot.

Την ανακοίνωση ότι η PE Sub Holdings, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Soohyung Kim, προχώρησε σε τρεις διαδοχικές αγορές μετοχών, εξέδωσε η Intralot.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η εταιρεία “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη α) την 8.12.2025 στην απόκτηση 664.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €694.421,16, β) την 9.12.2025 στην απόκτηση 580.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €601.970,98, και γ) την 10.12.2025 στην απόκτηση 481.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €498.229,42.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω POS προωθεί η Mastercard

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

tags:
Intralot
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider