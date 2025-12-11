Πολιτική | Διεθνή

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Μόσχας προς τον Μαδούρο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κρεμλίνο: Ο Πούτιν επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Μόσχας προς τον Μαδούρο
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας στην πολιτική της κυβέρνησής του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας στην πολιτική της κυβέρνησής του παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την εξουσία, καθώς ισχυρή στρατιωτική δύναμη έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Το Κρεμλίνο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει της συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και την υλοποίηση διαφόρων κοινών έργων που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω POS προωθεί η Mastercard

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Βενεζουέλα
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider