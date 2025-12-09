Πολιτική | Διεθνή

Κάλας προς Ουάσινγκτον: Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας

Newsroom
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι οι επικρίσεις περί ελευθεριών στην ΕΕ θα πρέπει να κατευθυνθούν αλλού, «ίσως στη Ρωσία», αναφερόμενη στην έκθεση του Λευκού Οίκου για την Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας», δήλωσε η Κάλας απευθυνόμενη σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Αυτή η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες θα πρέπει να στραφεί προς διαφορετική κατεύθυνση. Προς τη Ρωσία ίσως, όπου η ελευθερία του Τύπου είναι υπό απαγόρευση, όπου η αντιπολίτευση είναι απαγορευμένη, όπου το Χ ή Twitter, όπως εμείς το ξέρουμε, είναι επίσης απαγορευμένο», είπε αναφερόμενη στις επικρίσεις που διατύπωσε η Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή προστίμου από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές κατά της πλατφόρμας Χ την περασμένη εβδομάδα.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με τις αμερικανικές επικρίσεις, η Κάγια Κάλας είπε ότι «μου φαίνεται ότι έγινε ως πρόκληση» και επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο μεγαλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

