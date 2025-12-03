Κόστα Ρίκα: Αν επικρατήσει η ισότητα, ο επόμενος επικεφαλής του ΟΗΕ θα είναι γυναίκα

«Δεν χρειαζόμαστε ειδική αντιμετώπιση. Αυτό που πραγματικά ζητάμε είναι καμία διάκριση», δήλωσε η 69χρονη Γκρίνσπαν σε συνέντευξή της στο Reuters από το Λονδίνο.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα και φαβορί για τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι αν επικρατήσει η ισότητα της διάκρισης ο διεθνής οργανισμός θα αποκτήσει επιτέλους την πρώτη γυναίκα στην ηγεσία του.

Η διαδικασία εκλογής του επόμενου επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε τυπικά την περασμένη εβδομάδα καθώς οι χώρες μέλη κλήθηκαν να προτείνουν υποψηφίους για να αναλάβουν τον ρόλο του Αντόνιο Γκουτέρες από την Πορτογαλία από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Παρά την 80χρονη ιστορία του θεσμού ως διεθνούς οργανισμού για την ειρήνη και τη συνεργασία, τον ρόλο του γενικού γραμματέα δεν κατείχε ποτέ γυναίκα, κάτι το οποίο, όπως λέει η Γκρίνσπαν, είναι ανεξήγητο δεδομένου του πόσες γυναίκες αξίζουν τη θέση και έχουν διαπιστευτήρια για να την αναλάβουν.

Η Γκρίνσπαν, η οποία σήμερα είναι επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED), είναι ανάμεσα σε προταθέντες όπως ο Αργεντίνος διπλωμάτης Ραφαέλ Γκρόσι και η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ.

«Αν επικρατήσει η ισότητα, θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε: ίση αντιμετώπιση», πρόσθεσε.

Οι εκκλήσεις για να αναλάβει γυναίκα αυτό τον ρόλο πληθαίνουν και ο επόμενος γενικός γραμματέας πιθανόν να προέρχεται από τη Λατινική Αμερική καθώς η θέση, κατά παράδοση, εναλάσσεται ανάμεσα σε περιοχές. Επόμενες στον κατάλογο είναι η Λατινική Αμερική μαζί με την Καραϊβική.

Όπως είπε η Γκρίνσπαν, τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να γίνουν πιο συμπεριληπτικά επισημαίνοντας ότι όταν ο οργανισμός ιδρύθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε 51 χώρες μέλη ενώ σήμερα 193, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της αρχικής διάρθρωσης του θεσμού το 1945.

«Οι φωνές αυτές χρειάζονται περισσότερο χώρο για να ακουστούν», υποστήριξε η Γκρίνσπαν προσθέτοντας ότι μια θετική μεταρρύθμιση θα ήταν να γίνουν μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται μεταρρυθμίσεις»

Σε περίπτωση εκλογής της, η Γκρίνσπαν θα αναλάβει την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών στη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει διατηρήσει την ίδια επιφυλακτική στάση στο θέμα της πολυμερούς συνεργασίας--η οποία χαρακτήρισε την πρώτη του θητεία από το 2017 ως το 2021--και έχει κατηγορήσει τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν τον βοήθησαν να διαμεσολαβήσει για την επίτευξη ειρήνης σε διάφορες συγκρούσεις.

Χαρακτηρίζει τον οργανισμό «πολλά υποσχόμενο», αλλά λέει ότι θα πρέπει να «σοβαρευτεί».

Η ηγεσία του θεσμού απαντάει στα σχόλια Τραμπ λέγοντας ότι εργάζεται για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ότι η αμερικανική στήριξη προς τον ΟΗΕ έχει σώσει ζωές.

Η Γκρίνσπαν υποστηρίζει ότι η κριτική του Τραμπ θα μπορούσε να είναι «εποικοδομητική» και όχι «καταστροφική» τονίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αγωνίζονται για βελτίωση: «Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αγκαλιάσουν τις μεταρρυθμίσεις, όχι να είναι αμυντικά απέναντι στις μεταρρυθμίσεις», λέει.

Ερωτηθείσα αν έχει αξία η κριτική για τον ΟΗΕ που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, η Γκρίνσπαν απάντησε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε μια «εξασθένηση της εμπιστοσύνης» στον οργανισμό και να εργαστούμε προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε έναν θεσμό, ο οποίος--όπως τονίζει η ίδια--είναι κρίσιμος για την παγκόσμια σταθερότητα.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου με λιγότερη φτώχεια και χαμηλότερα ποσοστά μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, λέει η Γκρίνσπαν.

«Οι θεσμοί θα πρέπει να μπορούν να κάνουν αυτοκριτική και...να παραδέχονται ότι δεν κάνουν τα πάντα σωστά. Αυτό που δεν επιθυμούμε είναι να πετάξουμε όλη την εμπειρία και τις υποδομές που ο ΟΗΕ έχει φτιάξει αυτά τα 80 χρόνια, κατά τα οποία έχει υπηρετήσει αρκετά καλά τη διεθνή κοινότητα», καταλήγει η Γκρίνσπαν.

