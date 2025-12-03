Ειδήσεις | Διεθνή

Πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί στην Ινδονησία, στους 267 στην Ταϊλάνδη

Πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί στην Ινδονησία, στους 267 στην Ταϊλάνδη
Ο απολογισμός των πλημμυρών, που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, ξεπέρασε τους 800 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 650 είναι οι αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, ο απολογισμός ανέρχεται σε 804 νεκρούς και τουλάχιστον 650 αγνοουμένους, ενώ περισσότεροι από 570.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε τρεις επαρχίες του νησιού.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, ο απολογισμός ανέρχεται σε 804 νεκρούς και τουλάχιστον 650 αγνοουμένους, ενώ περισσότεροι από 570.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε τρεις επαρχίες του νησιού.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη νότια Ταϊλάνδη ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 267 νεκρούς, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας στα τέλη Νοεμβρίου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 267 ανθρώπων σε οκτώ επαρχίας μεταξύ 22ας και 27ης Νοεμβρίου, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 142 έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Χατ Γιάι, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ο Εκατσάι Πιενσριβατσάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Πλημμύρες
Ινδονησία
Ταϊλάνδη
νεκροί
