Συνάντηση Μιχαηλίδου με πρέσβη Ολλανδίας: Προτεραιότητες στην προστασία γυναικών, παιδιών, ΑμεΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παγκόσμια καμπάνια του ΟΗΕ «UNiTE – Orange Campaign».

Η προστασία των γυναικών από τη βία, τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και η παιδική προστασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, με την πρέσβη της Ολλανδίας, Barbara van Hellemond.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παγκόσμια καμπάνια του ΟΗΕ «UNiTE – Orange Campaign», με την υπουργό να προσκαλεί την πρέσβη στην εκδήλωση της 10ης Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ολλανδική πλευρά παρουσίασε το μοντέλο των κέντρων περίθαλψης και συνδρομής θυμάτων βιασμού που λειτουργούν σε νοσοκομεία, ενώ συζητήθηκε η ανάγκη συστηματικής εκπαίδευσης των αστυνομικών για την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας. Η υπουργός έθεσε, επίσης, ζητήματα που αντιμετωπίζουν Άτομα με Αναπηρία στα νοσοκομεία χωρίς συνοδό.

Κεντρικό σημείο αποτέλεσε η πρόοδος στην παιδική προστασία στην Ελλάδα: Το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των δομών, η πλήρης καταγραφή των παιδιών και τα νέα εργαλεία εποπτείας, όπως το AnyNet.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά σε ζητήματα ισότητας και στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ