Βιομηχανικό ρεύμα: Προ των πυλών τα μέτρα ελάφρυνσης - «Στο παιχνίδι» το ιταλικό μοντέλο

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, πιθανόν τα αποκαλυπτήρια να γίνουν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Το ετήσιο ποσό επιδότησης θα είναι μικρότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η οριστικοποίηση του σχήματος ελάφρυνσης των παραγωγικών επιχειρήσεων από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σημειώνουν κύκλοι της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, το «σήμα» που καταφθάνει στη βιομηχανία από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (το οποίο έχει αναλάβει την εκπόνηση του σχήματος) είναι πως τα μέτρα πιθανόν να κλειδώσουν πλήρως, και να ανακοινωθούν, ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δηλώσει από τα μέσα Νοεμβρίου πως η κυβέρνηση έχει καταθέσει σχετική πρόταση στον ΣΕΒ, εκτιμώντας ότι δεν θα καθυστερήσει η λύση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές διεξήχθησαν σε καλό κλίμα στο διάστημα που μεσολάβησε, με συνέπεια να βρίσκεται πλέον κοντά η χρυσή τομή.

Αν και δεν υπάρχει εικόνα για την πλήρη «αρχιτεκτονική» των μέτρων ελάφρυνσης, οι πηγές της βιομηχανίας επισημαίνουν πάντως ότι τα κονδύλια θα κινηθούν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με την πρόταση που είχε καταθέσει ο ΣΕΒ. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Συνδέσμου «Energy Industrial Reset», στην εκδοχή κάλυψης του μέγιστου αριθμού επιχειρήσεων (385 δικαιούχοι), είχε ετήσιο προϋπολογισμό 285 εκατ. ευρώ.

Ανεπαρκή τα κονδύλια

Είναι ενδεικτικό ότι οι ίδιοι κύκλοι τοποθετούν τον ετήσιο προϋπολογισμό του μέτρου κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ. Με ένα ποσό σε αυτό το ύψος, όπως επισημαίνουν, η ελάφρυνση για μία χαλυβουργία θα κινηθεί στα επίπεδα των 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, «κουρεύοντας» στα 70-75 ευρώ ανά Μεγαβατώρα την τιμή που πληρώνει για ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως τονίζουν τα ίδια στελέχη, για να μπορέσει μία εγχώρια χαλυβουργία να αντεπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό, θα έπρεπε η ελάφρυνση να κινηθεί στα 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Κι αυτό γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουν δρομολογηθεί σχήματα στήριξης, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί στα επίπεδα των 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Όσον αφορά την πηγή προέλευσης των κονδυλίων, αυτή θα είναι τα έσοδα από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων CO2. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει γράψει το Insider.gr, είναι πιθανό να υπάρξει τροπολογία στο σχέδιο νόμου για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), το οποίο συζητείται ήδη στη Βουλή. Στόχος της τροπολογίας θα είναι η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη διάθεση των εσόδων από τα δικαιώματα ρύπων, ώστε να χρηματοδοτηθεί η ελάφρυνση.

«Ζωντανό» το ιταλικό μοντέλο

Με βάση τις πηγές της βιομηχανίας, τουλάχιστον για τους πιο εγχώριους ενεργοβόρους καταναλωτές η λύση που έχει προκριθεί είναι η υιοθέτηση μίας εκδοχής του ιταλικού μοντέλου, στα πρότυπα και του «Energy Industrial Reset». Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό μοντέλο θα εξασφαλίσει σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για ένα ποσοστό της κατανάλωσης των επιχειρήσεων για μία 3ετία, μέσω «ενεργειακού δανείου» πράσινου ρεύματος.

Οι εταιρείες θα ξεπληρώσουν το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, δρομολογώντας διπλάσιο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, από τους σταθμούς που εξασφάλισαν το φθηνό «πράσινο» ρεύμα με το οποίο αυτές τροφοδοτούνταν την πρώτη 3ετία. Το πιο πιθανό είναι η ελληνική εκδοχή να είναι προσαρμοσμένη στα εγχώρια ενεργειακά δεδομένα, καθώς στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα ήδη βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ. Επομένως, δεν έχει νόημα οι ωφελούμενοι να «επιτρέψουν» τη στήριξη, αναπτύσσοντας νέα φωτοβολταϊκά.

Πάντως, όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, το πιο βάσιμο σενάριο είναι να ανακοινωθεί ένα εξατομικευμένο μέτρο για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, με βάση τα 5-6 εργαλεία που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο για τη στήριξη. Σε μία τέτοια περίπτωση, αντί για μία «οριζόντια» φόρμουλα ελάφρυνσης, που θα εφαρμοστεί σε όλους τους δικαιούχους, θα υπάρξει για κάθε κατηγορία ωφελούμενων επιχειρήσεων μία φόρμουλα «κομμένη και ραμμένη» στα δικά της χαρακτηριστικά.