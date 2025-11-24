Πολιτική | Ελλάδα

Συμμετοχή Μητσοτάκη στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συμμετοχή Μητσοτάκη στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία
Θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11:30 το πρωί.

Διαβουλεύσεις για την Ουκρανία θα έχουν σήμερα στις 11:30 (ώρα Ελλάδας) στη Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης.

Οι ηγέτες που δεν συμμετέχουν στη σύνοδο αυτή έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στις συνομιλίες μέσω βιντεοσύνδεσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμμετάσχει στην έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11:30 το πρωί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ήλιος»: Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνει η πλειοψηφία - Χάσμα 590€ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Ξεκινά η καταβολή του επιδόματος 250 ευρώ - Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους

Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις το 2026 - Το πλάνο της κυβέρνησης και οι αστάθμητοι παράγοντες

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider