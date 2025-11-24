Συμμετοχή Μητσοτάκη στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία

Θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11:30 το πρωί.

Διαβουλεύσεις για την Ουκρανία θα έχουν σήμερα στις 11:30 (ώρα Ελλάδας) στη Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης.

Οι ηγέτες που δεν συμμετέχουν στη σύνοδο αυτή έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στις συνομιλίες μέσω βιντεοσύνδεσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμμετάσχει στην έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11:30 το πρωί.