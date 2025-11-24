Επίσκεψη Κυριάκου Πιερρακάκη στο Βερολίνο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται στο Βερολίνο για μία σειρά κρίσιμων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στο Βερολίνο για μία σειρά κρίσιμων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, προωθώντας παράλληλα τη στενότερη συνεργασία με βασικούς εταίρους, όπως η Γερμανία.

Συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών: Στρατηγικός διάλογος για την Ευρώπη

Από τους σημαντικότερους σταθμούς της σημερινής επίσκεψης θα είναι η συνάντηση στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών, κ. Lars Klingbeil.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιοποίησης: Η ελληνική εμπειρία

Ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Ψηφιοποίησης, κ. Karsten Wildberger. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προώθηση κοινών προτύπων ψηφιακής διακυβέρνησης και στις δυνατότητες της ψηφιοποίησης να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Ομιλία στη Hertie School

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ομιλία του Υπουργού στη σχολή διακυβέρνησης Hertie, όπου ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το απόγευμα τη συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στη λειτουργία του κράτους. Θα αναδείξει τις πολιτικές που ενίσχυσαν τη δημοσιονομική σταθερότητα, αναβάθμισαν την αξιοπιστία της χώρας και επιτάχυναν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, θα παρουσιάσει το σχέδιο της Ελλάδας για μια πιο ανταγωνιστική, διαφανή και ψηφιακά ώριμη Ευρώπη.

Συναντήσεις με μέλη της Bundestag και του Ιδρύματος Konrad Adenauer

Ο Υπουργός θα έχει συνάντηση με τον Βουλευτή κ. Thomas Rachel, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας–Ελλάδας, καθώς και με μέλη της Ομάδας Φιλίας στο Bundestag.

Νωρίτερα, θα συμμετάσχει σε πρωινό εργασίας στο Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) με μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας CDU–CSU που μετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομικών. Η συζήτηση, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος, Dr. Mark Speich, θα εστιάσει στον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ευρωπαίου εταίρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.