Η BHP αποσύρεται από την εξαγορά της Anglo American

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σε δήλωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι «δεν εξετάζει πλέον την συνένωση των δύο εταιρειών».

Η BHP δεν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο εξαγοράς της Anglo Αmerican, μετά και τις νέες προτάσεις που υπέβαλε τις τελευταίες ημέρες.

Η εταιρεία δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι μια συγχώνευση θα προσέφερε «ισχυρά στρατηγικά πλεονεκτήματα» και θα δημιουργούσε αξία για τους μετόχους, ωστόσο συμπλήρωσε ότι παραμένει αισιόδοξη όσον αφορά τη δύναμη της δικής της οργανικής ανάπτυξης.

Ο όμιλος έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να εξαγοράσει την Anglo American, ωστόσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία και τελικά αποσύρεται.

Η μεταστροφή της BHP έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ψηφοφορία των μετόχων της Anglo και της καναδικής Teck σχετικά με τη συμφωνία τους για τη δημιουργία ενός κολοσσού πάνω από 60 δισ. δολαρίων στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ εκκρεμεί και η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών σε χώρες όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.