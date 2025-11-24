Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Revoil: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 96,88% της Μαλτέζος έναντι 2,86 εκατ. ευρώ

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ενσωμάτωση της Μαλτέζος, ο Όμιλος Revoil διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του και εισέρχεται σε ένα κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 96,88% της Μαλτέζος στην Revoil έναντι 2,86 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ενσωμάτωση της Μαλτέζος, ο Όμιλος Revoil διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του και εισέρχεται σε ένα κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η Μαλτέζος κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Revoil θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού εστιάζοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. σε συνέχεια της από 15/9/2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε. με το τίμημα να οριστικοποιείται στα δυο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατό πενήντα δύο ευρώ (2.860.152). Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της εταιρείας Grant Thornton η οποία ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της πλευράς του πωλητή.

Με την ενσωμάτωση της ΜΑΛΤΕΖΟΣ στον όμιλο REVOIL ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για τους δύο εμπλεκομένους, ο Όμιλος REVOIL διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του και εισέρχεται σε ένα κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η ΜΑΛΤΕΖΟΣ κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου REVOIL θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού εστιάζοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Ο άμεσος στρατηγικός στόχος για την ΜΑΛΤΕΖΟΣ είναι η ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

