Η εξομολόγηση Τσίπρα για το 2015 στην Ιθάκη: Τα κρίσιμα 24ωρα πριν το Ζάππειο και τα «όχι» πριν

Mε τον τίτλο του κεφαλαίου «το ναυάγιο» ο Αλέξης Τσίπρας δίνει και την δική του απάντηση για το ποτέ πήρε την απόφαση να φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το σχέδιο ομαλής μετάβασης «εν πλω» που κράτησε μόλις ένα 24ωρο. Το 20% του κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που είχε φτάσει στο 40% στις εκλογές του Μαΐου του 2023 ήταν το αρχικό χτύπημα που τον οδηγούσε μακριά από το κόμμα που θεωρούσε παιδί του.

Είχαν προηγηθεί, όπως ο ίδιος εξιστορεί, τα ψεύδη δημοσιεύματα που έπρεπε συνεχώς να διαψεύδονται όπως η συνάντηση του με τον Βαρουφάκη στο Σούνιο και το «σχέδιο Δήμητρα» με το άυλο νόμισμα, τα τοπικά νομίσματα του Τσακαλώτου αλλά και πραγματικά γεγονότα, όπως η «γκάφα» Κατρούγκαλου με τους ελεύθερους επαγγελματίες, η υπόθεση Γεωργούλη αλλά και τα ποσά σπίτια έχει ο Παπαδημούλης.

Όλα αυτά έδειχναν πως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. «Συνεπώς, δεν είχα δεύτερες σκέψεις εκείνο το βράδυ των εκλογικών αποτελεσμάτων της 21ης Μαΐου. Είχα αποφασίσει ότι φεύγω», γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» εξηγώντας τα βήματα που δείχνουν πως ποτέ δεν είχε πρόθεση να αφήσει το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ ακυβέρνητο.

