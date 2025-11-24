Απαλλάχθηκε από βαρύ δανεισμό η Σφακιανάκης

Ολοκληρώθηκε η εξυγίανση του ομίλου Σφακιανάκης, καθώς μετά τη μεταβίβαση του σύνολο των ομολογιών του κοινοπρακτικού δανείου που κατείχαν οι πιστώτριες τράπεζες προς την Saturn, η εταιρεία να υπέγραψε κοινοπρακτικό δάνειο 90 εκατ. ευρώ με το οποίο αναχρηματοδότησε την Saturn.

Ολοκληρώθηκε η εξυγίανση του ομίλου Σφακιανάκης, καθώς μετά τη μεταβίβαση του σύνολο των ομολογιών του κοινοπρακτικού που κατείχαν οι πιστώτριες τράπεζες προς την Saturn (Fortress), η εταιρεία να υπέγραψε κοινοπρακτικό δάνειο 90 εκατ. ευρώ με το οποίο αναχρηματοδότησε μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της συνδυαστικά με τιτλοποίηση απαιτήσεων.

Από το 2023 ξεκίνησε η πώληση των δανείων που κατείχαν οι Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank στην εταιρεία ειδικού σκοπού Saturn, συνδεμένη της Fortress, ενώ ακολούθησε η μετάθεση της αρχικής λήξης από τις 27 Σεπτεμβρίου 2023, στην 1 Αυγούστου 2024, όταν υπεγράφη και σύμβαση τροποποίησης του ομολογιακού με ευνοϊκούς όρους και αλλαγή επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό. Στο ενδιάμεσο μεταβιβάστηκαν και οι απαιτήσεις που κατείχε η Εθνική, που είχαν τιτλοποιηθεί, προς την Saturn. Επιπλέον, υπήρξε παράταση των δανείων που διατηρούσε η Saturn, με τις θυγατρικές της Σφακιανάκης Ergotrak και Mirkat OOD.

Ως αποτέλεσμα αυτών, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός από 306,012 εκατ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2023 υποχώρησε σε 191,955 εκατ. ευρώ. Σχεδόν 6,04 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώνονταν στα 218,76 εκατ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2024.

Η διοίκηση της εταιρείας προέβη σε αξιολόγηση της εν λόγω τροποποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 9. Σύμφωνα με τις μεταβολές στους όρους του δανεισμού έγραψε κέρδος 117 εκατ. ευρώ, μεταξύ λογιστικής αξίας παλαιού και νέου δανείου, το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης 2024, καθώς η αναχρηματοδότηση αξιολογήθηκε ως ουσιώδης τροποποίηση και οδήγησε σε αποαναγνώριση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Η Σφακιανάκης προχώρησε τον Ιούνιο του 2025 σε αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της, υπογράφοντας συμφωνία για χρηματοδότηση έως 140 εκατ. ευρώ με την JP Morgan μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιων μισθώσεων (Asset Backed Securitization). Η συμφωνία αυτή είναι χωρίς αναγωγή σε άλλα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας (non–recourse).

Η παράπανω τιτλοποίηση απαιτήσεων συνδυαστικά με την υπογραφή κοινοπρατικού ομολογιακού έως 90 εκατ. ευρώ διάρκειας 7 ετών με τις τράπεζες Optima Bank και CrediaBank τον Σεπτεμβρίου του 2025 οδήγησαν σε πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της Σφακιανάκης προς τη Fortress.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς οι νέες χρηματοδοτήσεις διασφαλίζουν την απαιτούμενη ρευστότητα για τη συνέχιση του επενδυτικού και αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και επιμήκυνση της μέσης διάρκειας του δανεισμού. Παράλληλα, η δομή των νέων συμβάσεων παρέχει ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων και των ταμειακών ροών της Σφακιανάκης.