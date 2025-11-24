Ανοδικές κινήσεις στις ευρωαγορές - Συνεχίζεται το sell-οff στην άμυνα

Μεγαλώνει η αισιοδοξία ότι η Fed προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Με θετικά πρόσημα ξεκινούν την νέα εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς μεγαλώνει η αισιοδοξία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο και την τελευταία της συνεδρίαση για τη φετινή χρονιά. Την ίδια ώρα, οι αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο Ουκρανικό και στον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επεξεργάζονται μία ανανεωμένη εκδοχή του σχεδίου 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συγκεκριμένη είδηση, «φουντώνει» εκ νέου το sell-off των ευρωπαϊκών μετοχών στον τομέα της άμυνας, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να υποχωρεί πάνω από 1%. Οι γερμανικές Rheinmetall (-2,8%), Hensoldt (2,9%), Renk (2,8%) και η σουηδική Saab (2,4%) σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Ο δείκτης υποχώρησε 3,4% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια από τον Μάρτιο.

Στον αντίποδα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,52% στις 565,02 μονάδες, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,79% στις 5.559 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κερδίζει 1,28% στις 23.388 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,52% στις 8.026 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,53% στις 9.591 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,13% στις 42.590 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 βρίσκεται στις 16,004 μονάδες, με κέρδη 1,09%.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου ανάμεσα σε αμερικανούς, ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, στις οποίες παρευρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο δεν επιτεύχθηκε ακόμη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Όλα τα μέρη, επεξεργάστηκαν την αρχική πρόταση Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική και απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, στην προσπάθειά τους να καταλήξουν στην εκπόνηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι παγκόσμιες αγορές βίωσαν συνεδριάσεις γεμάτες ένταση και σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών ονομάτων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι οποίες τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών της αγοράς το 2025.

Δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις μάκρο ή εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη τη Δευτέρα, ωστόσο οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό την Τετάρτη, με τις εικασίες να αυξάνονται σχετικά με το βάθος και το εύρος των αυξήσεων φόρων που θα μπορούσε να αποκαλύψει η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καθώς προσπαθεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού και τα futures στην Wall Street σημείωσαν άνοδο στις νυχτερινές συναλλαγές της Κυριακής, καθώς η αγορά είδε φως στο τούνελ των επιτοκίων μετά τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος άφησε ανοιχτή την πόρτα σε μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου και οι αγορές εκτιμούν επί του παρόντος μια πιθανότητα 69,3% για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.