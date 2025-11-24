Στα 75 δισ. δολάρια η αποτίμηση της Revolut μετά το νέο γύρο χρηματοδότησης

Η αποτίμηση των 75 δισ. δολαρίων βασίζεται στη δυναμική ανάπτυξη και στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Την ολοκλήρωση πώλησης μετοχών που διαμορφώνει την αποτίμησή της στα 75 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε η Revolut.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συναλλαγή πρωταγωνίστησαν κορυφαία επενδυτικά σχήματα όπως οι Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Andreessen Horowitz (a16z), Franklin Templeton και T. Rowe Price Associates, Inc.*

Η πώληση περιλάμβανε επίσης επενδύσεις από την Nventures, τον επενδυτικό βραχίονα της NVIDIA, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Revolut να ενισχύσει τις συνεργασίες της σε καίριους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρόσφατη συναλλαγή έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της εταιρείας να ρευστοποιήσουν μέρος των μετοχών τους. Συνολικά, η Revolut έχει πλέον υποστηρίξει πέντε πωλήσεις μετοχών από τους υπαλλήλους της, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της να μοιράζεται την επιτυχία μαζί τους, καθώς προσφέρει ένα πρόγραμμα μετοχών υψηλής ρευστοποίησης που ξεχωρίζει στον ιδιωτικό τομέα της τεχνολογίας.

Η αποτίμηση των 75 δισ. δολαρίων βασίζεται στη δυναμική ανάπτυξη και στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Το 2024, τα έσοδα της Revolut αυξήθηκαν κατά 72% στα 4 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 149%, φτάνοντας τα 1,4 δισ. δολάρια. Η θετική αυτή πορεία συνεχίστηκε και το 2025, με τη βάση πελατών λιανικής να υπερβαίνει τα 65 εκατομμύρια και το Revolut Business να καταγράφει ετήσια έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Το 2025, η Revolut πέτυχε σημαντικά βήματα στην παγκόσμια επέκτασή της: απέκτησε την τελική τραπεζική αδειοδότηση και ετοιμάζεται για την έναρξη λειτουργίας στο Μεξικό, απέκτησε άδεια τραπεζικής σύστασης στην Κολομβία και προετοιμάζεται για το λανσάρισμα στην Ινδία. Η επιτάχυνση αυτή σε στρατηγικές αγορές αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της για τη δημιουργία της πρώτης πραγματικά παγκόσμιας τράπεζας.

Ο Nik Storonsky, CEO και Συνιδρυτής της Revolut, δήλωσε: «Το ορόσημο αυτό αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή πρόοδο που έχουμε σημειώσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες στην πορεία μας προς το όραμα να δημιουργήσουμε την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα, με 100 εκατομμύρια πελάτες σε 100 χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μας για την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή της, καθώς και για την πίστη ότι μια εταιρεία από την Ευρώπη μπορεί να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών».

Ο Victor Stinga, CFO της Revolut, ανέφερε: «Το επίπεδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η νέα μας αποτίμηση αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του επιχειρηματικού μας μοντέλου, το οποίο συνδυάζει ταχεία ανάπτυξη με ισχυρή κερδοφορία. Καλωσορίζουμε μια σειρά κορυφαίων επενδυτών και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους στο επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης της Revolut».