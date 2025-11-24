ΧΑ: Σε θετικό έδαφος εν αναμονή του rebalancing

Προερχόμενη από τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί να δώσει συνέχεια στο ανοδικό σερί. Ιδιαίτερη συνεδρίαση η σημερινή, λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI.

Προερχόμενη από τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, έχοντας μάλιστα επιδείξει πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί σήμερα να δώσει συνέχεια στο ανοδικό σερί, σε μια συνεδρίαση ωστόσο αρκετά ιδιαίτερη. Κι αυτό, λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI, που αναμένεται στο κλείσιμο της συνεδρίασης να εκτινάξει τον τζίρο.

Μπαίνοντας στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται τόσο στα εγχώρια αποτελέσματα, καθώς αυτή την εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις, μεταξύ άλλων, από τις ΕΧΑΕ (σήμερα), ΟΠΑΠ (25/11) και Fourlis (25/11), όσο και στις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 27/11, ενώ η Παρασκευή θα είναι ημιαργία και θα κλείσουν νωρίτερα.

Σχολιάζοντας την εβδομάδα που προηγήθηκε, η Fast Finance επισημαίνει ότι «κόντρα στη διόρθωση των ξένων αγορών, ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά έκλεισε με οριακά θετικό πρόσημο». Η χρηματιστηριακή σχολιάζει επίσης ότι σήμερα αναμένεται να καταγραφεί ρεκόρ έτους σε τζίρο, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο ιστορικού υψηλού.

«Βρισκόμαστε πλέον λίγες ημέρες πριν από το κλείσιμο βιβλίων των ξένων θεσμικών, οι οποίοι φαίνεται να προστατεύουν τη ‘χρυσοφόρα κότα’ τους για φέτος, μια αγορά με τριπλάσιες αποδόσεις από τον μέσο όρο των διεθνών αγορών» προσθέτει η Fast Finance. Σε ό,τι αφορά την τεχνική εικόνα, τονίζει ότι «η αγορά συσσωρεύει εδώ και σχεδόν 4 μήνες, με ένα εύρος 1.950-2.135 μονάδων που στερείται ουσιαστικής κατεύθυνσης, αλλά διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδικότητα. Οι πιθανότητες συνέχισης της τάσης παραμένουν αυξημένες».

«Συνολικά, η αγορά φαίνεται να παίρνει μία πολυμήνη ανάσα μετά τα μεγάλα κέρδη, με το rotation να κυριαρχεί και να δείχνει ότι ίσως υπάρχει ακόμη σημαντικός δρόμος μπροστά, και μέσα στο 2026» καταλήγει η χρηματιστηριακή.

Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.075,53 μονάδες με άνοδο 0,67%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών σε ποσοστό 1% στις 2.333,65 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 77 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 23 που υποχωρούν και 51 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 15,80 εκατ. ευρώ.