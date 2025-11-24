Capital Yachting & Zela Jet: Στρατηγική Σύμπραξη για Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Luxury Travel

Η Capital Yachting και η Zela Jet ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την παροχή μιας ενιαίας, απρόσκοπτης και υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικής εμπειρίας, που καλύπτει κάθε στάδιο της πολυτελούς μετακίνησης στη Μεσόγειο.

Η Capital Yachting και η Zela Jet ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την παροχή μιας ενιαίας, απρόσκοπτης και υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικής εμπειρίας, που καλύπτει κάθε στάδιο της πολυτελούς μετακίνησης στη Μεσόγειο. Η σύμπραξη των δύο εταιρειών βασίζεται στην κοινή φιλοσοφία ότι ο σύγχρονος ταξιδιώτης πολυτελείας απαιτεί αποτελεσματικότητα, εξατομίκευση και πλήρη ενοποίηση υπηρεσιών, από την αερομεταφορά μέχρι το yachting.

Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ταξιδιωτικού οικοσυστήματος που συνδυάζει: ιδιωτικά jets, εναέριες μεταφορές με ελικόπτερα, πολυτελείς θαλάσσιες εμπειρίες με yacht.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο εταιρείες προσφέρουν μια ενιαία διαδρομή χωρίς ενδιάμεσες δυσκολίες ή καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας στους ταξιδιώτες μια απρόσκοπτη εμπειρία από την προσγείωση έως την επιβίβαση στο yacht και την εξερεύνηση των κορυφαίων προορισμών της Μεσογείου.

Η σύμπραξη αξιοποιεί τη βαθιά τεχνογνωσία και το υψηλής ποιότητας πελατολόγιο και των δύο εταιρειών, δίνοντας στους yacht clients πρόσβαση σε ιδιωτικές πτήσεις και helicopter transfers, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους jet clients να απολαμβάνουν επιμελημένες εμπειρίες yacht chartering.

Ο κοινός στόχος είναι η δημιουργία μιας απόλυτα προσωποποιημένης, απλής και αποτελεσματικής εμπειρίας μετακίνησης, που αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ταξιδεύει στην περιοχή.

Σχετικά με την Zela Jet:

Η Zela Jet αποτελεί brand της καθιερωμένης αεροπορικής μεσιτικής εταιρείας Zela Aviation, η οποία δραστηριοποιείται από το 2006. Δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ιδιωτικά ταξίδια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Με έδρα τη Λεμεσό και περιφερειακά γραφεία στην Αθήνα, η εταιρεία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μέσω εξειδικευμένων επαγγελματιών της αεροπορικής βιομηχανίας.

Σχετικά με την Capital Yachting:

Η Capital Yachting είναι μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο των luxury yachting υπηρεσιών, που ειδικεύεται σε νέες κατασκευές, διαχείριση, ανακαινίσεις, πωλήσεις και chartering. Με διεθνή παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή, προσφέρει μοναδικές εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ποιότητα και τη διαφάνεια.

Zela Jet Στοιχεία επικοινωνίας:

Ελλάδα

Λεωφ. Βουλιαγμένης 70, Ελληνικό, Αθήνα

T: +30 210 9604713

M: +30 6983 286 132

Κύπρος

Lophitis Business Centre I, Λεμεσός

T: +357 25 586896

M: +357 96 444507

Ηνωμένο Βασίλειο

T: +44 870 97 1777

M: +44 7725101335



