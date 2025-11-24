Συμμετοχή του EΒΕΠ στο Ευρω-Μεσογειακό Οικονομικό & Επιχειρηματικό Φόρουμ 2025

Η συμμετοχή του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, στο Ευρω-Μεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2025, στην Βαρκελώνη, συνοδευόμενος από τον Δ. Λεμονάκη, Επικεφαλής Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Β.Ε.Π., αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την ενίσχυση και προβολή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας.

Η συμμετοχή του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, στο Ευρω-Μεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2025, στην Βαρκελώνη, συνοδευόμενος από τον Δ. Λεμονάκη, Επικεφαλής Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Β.Ε.Π., αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την ενίσχυση και προβολή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας.



Το Φόρουμ διοργανώθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Μεσόγειο, υπό την αιγίδα της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAΜE) και της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfΜ). Συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης και όλης της Μεσογείου, λειτουργώντας ως πλατφόρμα διαλόγου για την ανάπτυξη, την καινοτομία, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσίαση της νέας Μεσογειακής Συνθήκης από τον Stefano Sannino, Γενικό Διευθυντή της DG MENA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική. Ο κ. Sannino παρουσίασε το στρατηγικό πλαίσιο της Συνθήκης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης, της περιφερειακής σταθερότητας και της συνεργασίας ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ και 10 από τις χώρες της Νότιας Μεσογείου από την Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε ο κ. Sannino, η νέα Συνθήκη φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής διπλωματίας και ανάπτυξης, δημιουργώντας πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και συνεργατικές αγορές. Στην ομιλία του ανέλυσε τους κάτωθι κύριους άξονες της νέας Μεσογειακής Συνθήκης:

• την προώθηση πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων,

• την ενίσχυση των ευρωμεσογειακών εφοδιαστικών αλυσίδων,

• την ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών και τεχνολογικών εφαρμογών στη ναυτιλία,

• και την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω νέων εργαλείων χρηματοδότησης και διασυνδεσιμότητας των αγορών.

Σε ιδιαίτερη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Ένωσης των 300 παραλιμένιων Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, από 23 Μεσογειακές χώρες, με τον κ. S. Sannino, ο νέος πρόεδρος της ASCAME και πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Βαρκελώνης, Dr. Josep Santacreu, καθώς και ο νέος αντιπρόεδρος, Βασίλης Κορκίδης, ανέδειξαν τον στρατηγικό ρόλο των πόλεων-λιμένων ως κόμβων ναυτιλίας, εμπορίου και υπηρεσιών. Τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ενεργειακών επενδύσεων, της ψηφιακής μετάβασης και της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς και η σημασία υιοθέτησης σύγχρονων πολιτικών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον. Χαιρέτησαν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η Μεσόγειος βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής, καθιστώντας την όχι μόνο περιφερειακό κόμβο, αλλά και πύλη προς τον κόσμο. Αυτή η στρατηγική τοποθεσία προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες για παγκόσμιο εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, η απελευθέρωση αυτού του οικονομικού δυναμικού απαιτεί μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Απαιτείται μια ενιαία στρατηγική, η οποία θα προωθεί τις επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη υποδομών και την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., με σχετικό υπόμνημα κατέθεσε επενδυτικές προτάσεις, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και τις δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα της Αν. Μεσογείου.

Αναφέρθηκε στην πόλη-λιμάνι του Πειραιά και του κόλπου της Ελευσίνας που καθιστά την Ελλάδα βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των στόχων της νέας Συνθήκης.

Επίσης, επανέφερε την πρόταση για την ναυπήγηση και ανανέωση του γηρασμένου μεσογειακού στόλου, ειδικά σε «coastal & passenger vessels», με επαρκή κεφάλαια ανάλογα με το παρελθόν και μέσα στο πλαίσιο των 10 δις ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού.

Στις θεματικές συνεδρίες και τις διμερείς επαφές με τα μέλη της ASCAME, το Ε.Β.Ε.Π. συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός εποικοδομητικού διαλόγου γύρω από την εφαρμογή της «Συνθήκης για τη Μεσόγειο» («Mediterranean Pact») και του τελικού κειμένου της «Διακήρυξης της Βαρκελώνης» («Barcelona Declaration») για τον ιδιωτικό τομέα, ενόψει και της συνάντησης των αρχηγών κρατών της ΕΕ.