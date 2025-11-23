Ο Ζελένσκι δηλώνει «ευγνώμων σε Τραμπ και κάθε ηγέτη που στηρίζει την Ουκρανία»

«Επιδιώκουμε ένα αποτέλεσμα που θα ανοίξει τον δρόμο για πραγματική και διαρκή ειρήνη», ανέφερε ακόμη, ενώ πρόσθεσε πως είναι «ευγνώμων σε κάθε ηγέτη και σε όλους σε όλο τον κόσμο που υποστηρίζουν την Ουκρανία και τις αρχές μας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής. Χιλιάδες Javelin στάλθηκαν από τα πρώτα στάδια της ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο της βοήθειας που χορήγησε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και έγινα σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δική του ανάρτηση είχε «επιτεθεί» στον Ζελένσκι: «Η ηγεσία της Ουκρανίας έχει δείξει μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, τη στιγμή που τα αμερικανικά όπλα συνεχίζουν να ‘ρέουν’ και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Είχε συνομιλία με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας και του Λουξεμβούργου και τους ενημέρωσε για «το διπλωματικό μας έργο σχετικά με την αμερικανική πρόταση και τις συναντήσεις στη Γενεύη».

