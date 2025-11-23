Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ

Βηρυτός / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η ισραηλινή επίθεση έπληξε κτίριο εννέα ορόφων σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της συνοικίας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, τον οποίο παρουσίασε ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση κατά πολυώροφης πολυκατοικίας σε νότια συνοικία της Βηρυτού.

Ο στρατός «έπληξε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στο οποίο ο άνδρας χαρακτηρίζεται «παράγοντας κλειδί και βετεράνος» της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.

Η επίθεση έγινε μετά από διαταγή του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

