Βραζιλία: Υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής ο Μπολσονάρου

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρου βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού ένας δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο τυχόν απόδραση.

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρου αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής κάνει λόγο για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρου βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ