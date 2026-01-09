Ειδήσεις | Διεθνή

Συρία: Οι Κούρδοι αρνούνται να φύγουν από το Χαλέπι - «Θα υπερασπιστούμε τις συνοικίες μας»

Συρία: Οι Κούρδοι αρνούνται να φύγουν από το Χαλέπι - «Θα υπερασπιστούμε τις συνοικίες μας»
Λίγο νωρίτερα οι συριακές αρχές είχαν προτείνει την απομάκρυνσή τους προς την αυτόνομη κουρδική ζώνη στη βορειοανατολική Συρία

Οι Κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν σήμερα ότι αρνούνται να απομακρυνθούν από τις συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, λέγοντας ότι «θα τις υπερασπιστούν», απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση των συριακών αρχών με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαίνονται στην πόλη αυτή από την Τρίτη.

«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις συνοικίες και να τις υπερασπιστούμε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές επιτροπές των δύο συνοικιών, λέγοντας ότι αρνούνται οποιαδήποτε «παράδοση».

Λίγο νωρίτερα οι συριακές αρχές είχαν προτείνει την απομάκρυνσή τους προς την αυτόνομη κουρδική ζώνη στη βορειοανατολική Συρία αφού κήρυξαν εκεχειρία στο Χαλέπι και έδωσαν διορία ως σήμερα το πρωί στους Κούρδους μαχητές για να τις εγκαταλείψουν.

