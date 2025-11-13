ΕΕ: Επί τάπητος το ξεπάγωμα ρωσικών assets 140 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τρεις επιλογές για να χρηματοδοτήσουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας, με αποτελεσματικότερη επιλογή ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συναντιούνται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την οικονομική ατζέντα του μπλοκ, συμπεριλαβανομένης της ολοένα και πιο επιτακτικής ανάγκης για χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, πως η επιβίωση της χώρας του εξαρτάται από το αν θα λάβει περισσότερα κεφάλαια από τους συμμάχους της.

Η Κομισιόν ελπίζει να πείσει τα κράτη-μέλη, και ειδικότερα το Βέλγιο που εξακολουθεί να μπλοκάρει την πρόταση επικαλούμενο νομικά ζητήματα, να παραχωρήσουν δάνειο αποζημιώσεων ύψους 140 δισ. ευρώ, βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά assets. Η τελική απόφαση έχει αναβληθεί έως τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, με τη χρηματοδότηση να κρίνεται απαραίτητη στις αρχές του επόμενου έτους.

Άλλες επιλογές είναι να χρησιμοποιήσει η ΕΕ το «περιθώριο» στον προϋπολογισμό της για να συγκεντρώσει κεφάλαια ή να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για να συγκεντρώσουν κεφάλαια τα ίδια, δήλωσε σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η τρίτη επιλογή είναι να έχουμε ένα δάνειο αποζημιώσεων βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Να δώσουμε ένα δάνειο στην Ουκρανία - το οποίο η Ουκρανία θα αποπληρώσει αν η Ρωσία καταβάλλει αποζημιώσεις», δήλωσε.

«Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηριχθούν η άμυνα της Ουκρανίας και η οικονομία της», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Ο Oλλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν δήλωσε από την πλευρά του σε δημοσιογράφους πριν από τη σημερινή συνεδρίαση με τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ότι η ΕΕ χρειάζεται να ακούσει τις ανησυχίες του Βελγίου αναφορικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Η πρόταση αυτή καθυστερεί λόγω των ανησυχιών του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα απ' αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.