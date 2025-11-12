Ομιλία Μητσοτάκη την Πέμπτη στην παραλαβή τριών αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Ακολούθως, στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα. Τέλος, στις 17:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό 'Αμυνας του Λιβάνου Michel Menassah, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ