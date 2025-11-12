Πολιτική | Ελλάδα

Ομιλία Μητσοτάκη την Πέμπτη στην παραλαβή τριών αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ομιλία Μητσοτάκη την Πέμπτη στην παραλαβή τριών αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Ακολούθως, στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα. Τέλος, στις 17:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό 'Αμυνας του Λιβάνου Michel Menassah, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Νέα λοταρία: 1.000 ευρώ σε όσους εισπράττουν επιδόματα - Η κλήρωση και οι δικαιούχοι

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πυροσβεστική
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Υδροπλάνα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider