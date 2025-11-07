Πολιτική | Ελλάδα

Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα
Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg.

Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5).

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου, «το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών». «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως την βίωσα. Η δική μου αλήθεια». Με αυτά τα λόγια ο πρώην πρωθυπουργός, έδωσε το στίγμα των όσων θα διαβάσουν οι αναγνώστες στο βιβλίο του «Ιθάκη».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανακαινίσεις ακινήτων: Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ το χρόνο μέχρι το 2031

Η ψυχολογία της βεντέτας: Ένα διαγενεακό τραύμα που έγινε παράδοση

Τα 10 καλύτερα Πανεπιστήμια για δουλειές με υψηλό μισθό

tags:
Αλέξης Τσίπρας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider