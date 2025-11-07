Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα

Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5).

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου, «το βιβλίο δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών». «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως την βίωσα. Η δική μου αλήθεια». Με αυτά τα λόγια ο πρώην πρωθυπουργός, έδωσε το στίγμα των όσων θα διαβάσουν οι αναγνώστες στο βιβλίο του «Ιθάκη».