Ξεκινά τη Δευτέρα το πρόγραμμα κατάρτισης κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρίπολης

Ξεκινά τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ» στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρίπολης.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 80 ωρών, απευθύνεται σε 15 κρατούμενους που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία γραφείου, να αξιοποιούν το διαδίκτυο, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν δεδομένα με σύγχρονα μέσα, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση.

Η δράση υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Πάτρας της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η ΔΥΠΑ δίνει προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που ενδυναμώνουν ευάλωτες ομάδες, προσφέροντας δεύτερες ευκαιρίες μέσα από την εκπαίδευση και τη γνώση. Με τέτοιες πρωτοβουλίες, η κατάρτιση γίνεται εργαλείο κοινωνικής επανένταξης, ισότητας ευκαιριών και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΥΠΑ
Φυλακές
