Black Friday και smartphone: Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει οπωσδήποτε η νέα σου συσκευή;

Πλησιάζει η εποχή του χρόνου που ένας «χείμαρρος» ευκαιριών σε κάνει να κοιτάς με… απαξίωση το παλιό σου κινητό και να πραγματοποιείς έρευνα αγοράς για το επόμενό σου smartphone. Τι, όμως, πρέπει να προσέξεις πρώτα, ώστε να κάνεις μια επιλογή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το budget σου;

Η Black Friday βρίσκεται προ των πυλών και οι δελεαστικές προσφορές smartphone σίγουρα σε βάζουν σε σκέψεις να αντικαταστήσεις την παλιά σου συσκευή. Πριν σπεύσεις να εκμεταλλευθείς, όμως, την πρώτη «γενναία» έκπτωση που θα περάσει από το οπτικό σου πεδίο, χρειάζεται να ξέρεις ακριβώς τι ψάχνεις, ποιο κινητό μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της δικής σου καθημερινότητας. Η επιλογή του κατάλληλου smartphone δεν είναι μόνο θέμα κόστους, αλλά ιεράρχησης προτεραιοτήτων, προκειμένου η επόμενη συσκευή σου να σε κάνει να νιώθεις πως έκανες μια έξυπνη αγορά, κάθε φορά που την αγγίζεις!

Φωτογραφία και βίντεο: Για content που θα γίνει viral!

Οι κάμερες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια αγοράς στη «φαρέτρα» κάθε απαιτητικού καταναλωτή. Κάθε σύγχρονο smartphone, συνήθως, διαθέτει ένα σύστημα με πολλαπλούς φακούς και αισθητήρες, καθώς κάθε μικροσκοπική κάμερα καλείται να υπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, υπάρχουν ευρυγώνιοι φακοί για τις συνηθισμένες λήψεις σου, υπερευρυγώνιοι φακοί, ικανοί να χωρέσουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του οπτικού σου πεδίου και τηλεφακοί, έτοιμοι να προσφέρουν οπτικό zoom, ώστε να απαθανατίσεις το θέμα σου από μεγάλη απόσταση. Αν και ο μεγάλος αριθμός των megapixel (MP) ενός αισθητήρα είναι πάντα ευπρόσδεκτος, καθώς εγγυάται υψηλότερη ανάλυση, είναι παγίδα να περιορίζεις την αξιολόγηση μιας κάμερας σε αυτόν. Μεγάλη σημασία έχει το μέγεθος της επιφάνειάς του, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο φως μπορεί να αιχμαλωτίσει. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν flagship smartphone με μέγεθος αισθητήρα που αγγίζει τη μία ίντσα! Τέτοιες λύσεις κάνουν ακόμα πιο εύκολη τη φωτογράφιση ακόμα και όταν ο φωτισμός του περιβάλλοντος είναι σχεδόν ανύπαρκτος, όπως π.χ. στις νυχτερινές λήψεις.

Επιπρόσθετα, όσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα, τόσο περισσότερο φως μπορεί να καταγραφεί σε κάθε κλικ, ενώ ωφελημένα βγαίνουν και τα πορτρέτα με επαγγελματικό bokeh, με θολωμένο φόντο, δηλαδή, που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστή της εκάστοτε φωτογραφίας. Προσοχή μόνο, γιατί όσο μικρότερο είναι το νούμερο που ακολουθεί το f/ τόσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα (π.χ. το διάφραγμα f/1.8 είναι μεγαλύτερο από ένα διάφραγμα f/2.2). Αν χειρίζεσαι με άνεση προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας στον υπολογιστή, η υποστήριξη RAW format αρχείων θα σου ξεκλειδώσει αρκετές παραπάνω δυνατότητες.

Ταυτόχρονα, σημαντική είναι και η οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), αν θέλεις να αποφύγεις θολά ή κουνημένα αποτελέσματα και δεν έχεις χέρι με σταθερότητα… χειρουργού. Και μιας και αναφερθήκαμε στους τηλεφακούς, μπορεί το AI να βοηθά αρκετά το ψηφιακό zoom να κινείται σε αξιοπρεπέστατα επίπεδα, ωστόσο το κριτήριο αξιολόγησης μιας κάμερας με τηλεφακό είναι πάντα το οπτικό zoom, όπου στην αγορά θα βρεις επιλογές που κυμαίνονται από 3x και 5x, μέχρι το zoom… τηλεσκοπίου 10x. Από καλλιτέχνες σε live και αθλητές στο γήπεδο μέχρι πιτσιρίκια σε σχολικές γιορτές, ένας τηλεφακός μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εμπειρία χρήσης ενός smartphone.

Παράλληλα, είτε είσαι επίδοξος content creator ή απλά είσαι ο… designated social media manager της παρέας, σίγουρα σε ενδιαφέρουν και οι επιδόσεις του επόμενού σου smartphone στο βίντεο. Αν θέλεις μια «future proof» συσκευή που θα κρατήσεις αρκετά χρόνια, σίγουρα θέλεις τουλάχιστον να καταγράφει σε 4K ανάλυση στα 30fps (frames per second / καρέ ανά δευτερόλεπτο). Η επιλογή 4K στα 60fps χαρίζει ακόμα πιο ρευστή κίνηση στα βίντεο, ενώ οι «επαγγελματίες» μπορούν να βρουν στην αγορά πιο κοστοβόρες λύσεις, με υποστήριξη 8K ανάλυσης ή 4K ανάλυσης στα 120fps για εντυπωσιακά slow-motion εφέ. Τέλος, μην αμελήσεις να ψάξεις τις AI δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο και φωτογραφίας που σου δίνει κάθε κατασκευαστής, κάποιες θα σου λύσουν τα χέρια!

Μπαταρία για όσους τρέχουν όλη μέρα

Αν φεύγεις από το σπίτι σου το πρωί και επιστρέφεις αργά το βράδυ, δεν υπάρχει τίποτα πιο αγχωτικό από το να βλέπεις τη στάθμη της μπαταρίας σου να έχει πέσει ήδη στο 20% από το μεσημέρι, έπειτα από την εντατική χρήση που επιβάλλει η πολυάσχολη μέρα σου. Σε αυτήν την περίπτωση, φρόντισε η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού που θα αποκτήσεις τη φετινή Black Friday να μην είναι μικρότερη από τα 5.000mAh, ειδικά όταν μιλάμε για Android συσκευές. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η ταχύτητα φόρτισης. Ψάξε για συσκευές με τουλάχιστον 30W ισχύ φόρτισης ή αν το επιτρέπει το budget σου προσανατολίσου σε smartphone με φόρτιση 67W και πάνω, ώστε μέσα σε λίγα λεπτά να είσαι έτοιμος για ένα γρήγορο «pit stop» που θα ξαναφτάσει την μπαταρία σου στο 100%. Και μην ξεχνάς, πως ένα κινητό που υποστηρίζει, για παράδειγμα τεχνολογία ταχείας φόρτισης στα 100W, απαιτεί τον κατάλληλο φορτιστή με το κατάλληλο καλώδιο για να αγγίξει αυτήν την επίδοση. Αν η ασύρματη φόρτιση είναι must για σένα, βεβαιώσου ότι υποστηρίζει τουλάχιστον 15W wireless charging.

Προδιαγραφές για gamers και multitaskers

Είτε θες να τρέχεις ταυτόχρονα απειράριθμες εφαρμογές στο smartphone σου, είτε για εσένα το κινητό σου αποτελεί και τη φορητή σου παιχνιδομηχανή, τότε αξίζει να σταθείς λίγο παραπάνω στην επιλογή ενός αξιόμαχου chipset με αρκετή μνήμη RAM. Αν ανήκεις σε αυτές τις κατηγορίες απαιτητικών χρηστών, σου προτείνουμε να μη συμβιβαστείς με RAM κάτω από 8GB και να εμπιστευθείς ένα chipset τελευταίας γενιάς. Τα νανόμετρα (nm) είναι ενδεικτικά της διαδικασίας παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ενός chipset, οπότε όσο μικρότερο είναι αυτό το νούμερο, τόσο πιο «πυκνοκατοικημένο» από ημιαγωγούς είναι το chip, άρα ταχύτερο και λιγότερο ενεργοβόρο. Παρέα με τον επεξεργαστή, στην ίδια πλακέτα συναντάμε και την GPU, η οποία επιμελείται τα γραφικά, οπότε κάθε ευρώ που ξοδεύεις παραπάνω για ένα flagship chipset, είναι επένδυση στην ψυχαγωγία σου!

Όσον αφορά στον αποθηκευτικό χώρο, τα 128GB είναι το απόλυτο minimum, αλλά θα χρειαστείς τουλάχιστον 256GB ή 512GB αν κατεβάζεις άπειρα παιχνίδια και εφαρμογές ή αν τραβάς πολλά video και σχεδόν ποτέ δεν μεταφέρεις κάποια από αυτά στον υπολογιστή σου! Αν δεν υπάρχει υποδοχή για κάρτα microSD, μην υπολογίζεις ότι θα μπορέσεις να επεκτείνεις τον χώρο σου αργότερα…

Gamers και μη, όλοι εκτιμούν μια «ευρύχωρη» οθόνη πάνω από 6,5 ίντσες για άνετη χρήση, με τουλάχιστον Full HD+ (1080p) ανάλυση και 120Hz ρυθμό ανανέωσης (refresh rate) για απόλυτα ομαλό scrolling και καταιγισμό από αλλεπάλληλα καρέ δράσης ανά δευτερόλεπτο σε αγαπημένα παιχνίδια.

Αν είσαι gamer, μάθε πως o ρυθμός δειγματοληψίας αφής εκφράζει πόσες φορές σαρώνεται η οθόνη ανά δευτερόλεπτο για εντοπισμό αγγίγματος, οπότε όσο μεγαλύτερος, τόσο καλύτερη απόκριση θα έχεις στον χειρισμό.

Οι OLED οθόνες χαρίζουν το απόλυτο μαύρο, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια (προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ενεργοποιήσεις το dark mode) και αναδεικνύουν τη ζωντάνια των χρωμάτων. Αν κάνεις εντατική χρήση εκτός σπιτιού, βάλε στην εξίσωση και τη φωτεινότητα (μετριέται σε nits) για να μπορείς να απολαμβάνεις περιεχόμενο ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Προσοχή μόνο, γιατί όταν βλέπεις το «peak» μετά τον δείκτη φωτεινότητας, μιλάμε για μια μέγιστη τιμή που μπορεί να επιτευχθεί υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και για μια περιορισμένη περιοχή της οθόνης, οπότε φρόντισε οι συγκρίσεις σου να είναι δίκαιες.

Συνδεσιμότητα και αντοχές

Η υποστήριξη 5G εξασφαλίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που είναι χρήσιμες για cloud backup, streaming και αποστολή μεγάλων αρχείων όσο βρίσκεσαι εκτός γραφείου ή σπιτιού. Όταν είσαι σε «οικείο» περιβάλλον, η συνδεσιμότητα Wi-Fi 6/6E εξασφαλίζουν ταχύτατη ασύρματη σύνδεση με το router σου. H συνδεσιμότητα Wi-Fi 7 θα σου αποδειχθεί χρήσιμη μόνο αν έχεις αντίστοιχης γενιάς router. H έκδοση Bluetooth (5.x), όσο νεότερη είναι, τόσο πιο άμεση συνδεσιμότητα και λιγότερο latency θα έχεις με τα περιφερειακά σου.

Η πιστοποίηση στεγανοποίησης IP (π.χ. IP67/IP68) εκφράζει αν το τηλέφωνο αντέχει την επαφή με νερό και σκόνη, οπότε αν είσαι… απρόσεκτος, επίλεξε ό,τι καλύτερο μπορείς, σε συνδυασμό με κάποιο σύγχρονο γυαλί προστασίας (όπως ένα τελευταίας γενιάς Gorilla Glass) για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων!

Η ευκαιρία της Black Friday

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς «γκουρού» της αγοράς για να συνειδητοποιήσει πως οι μεγαλύτερες ευκαιρίες στην κατηγορία των smartphone (και όχι μόνο) παρουσιάζονται την περίοδο της Black Friday. Το ζητούμενο, όμως, είναι να πραγματοποιήσεις μια… συνειδητή αγορά, επιλέγοντας βάσει των χαρακτηριστικών που πραγματικά χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου και όχι βάσει του ποσοστού της έκπτωσης. Το ιδανικό smartphone για εσένα είναι εκεί έξω και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα το βρεις φθηνότερα την Black Friday, μελέτα, εντόπισέ το και οργανώσου!



