Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Ρήγας, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο περιθώριο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ισχυρό ενεργειακό κόμβο και πύλη εισαγωγής του αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά, συζητήθηκαν τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών και ιδιαίτερα η ναυπηγική βιομηχανία, οι αμερικανικές επενδύσεις συνολικά στην Ελλάδα, τα logistics και το εμπόριο».

Τάκης Θεοδωρικάκος
