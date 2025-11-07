Οικονομία | Ελλάδα

Συμφωνία οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ με επίκεντρο θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Συμφωνία οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ με επίκεντρο θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec).

Κοινή Διακήρυξη για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέγραψαν σήμερα στο Ζάππειο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ Jacob Helberg, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Ο κ. Helberg τόνισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η διακήρυξη αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Μαζί, είπε, διαμορφώνουμε ένα μέλλον με οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια».

tags:
Χάρης Θεοχάρης
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
ΗΠΑ
Τεχνητή νοημοσύνη
