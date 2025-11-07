Νέα πτώση στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τον Οκτώβριο

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 126,4 μονάδες τον Οκτώβριο, από τις 128,5 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Πτώση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα σημείωσαν τον Οκτώβριο οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, κυρίως λόγω της άφθονης παγκόσμιας προσφοράς, όπως τόνισε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί ένα καλάθι τροφίμων που διαπραγματεύονται παγκοσμίως, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 126,4 μονάδες τον Οκτώβριο, από τις 128,5 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Ο δείκτης μειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το επίπεδο του Οκτωβρίου 2024 και διαμορφώθηκε στο 21,1%. Είχε σκαρφαλώσει σε διετές υψηλό τον Ιούλιο πριν σταθεροποιηθεί τον Αύγουστο και αποκλιμακωθεί τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών της ζάχαρης.

Ο δείκτης ζάχαρης του FAO υποχώρησε ξανά τον Οκτώβριο, με πτώση 5,3% σε χαμηλό πενταετίας (από τον Δεκέμβριο του 2020), εν μέσω ισχυρής παραγωγής στη Βραζιλία, της αύξησης της παραγωγής στην Ταϊλάνδη και την Ινδία και των χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου.

Ο δείκτης γαλακτοκομικών προϊόντων σημείωσε πτώση 3,4% από τον Σεπτέμβριο χάρη στις χαμηλότερες τιμές γάλακτος σε σκόνη και του βουτύρου, οι οποίες έπεσαν λόγω των άφθονων εξαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο δείκτης κρέατος διολίσθησε 2% τον Οκτώβριο μετά από οκτώ μηνιαίες ανόδους, με τις τιμές του χοιρινού και των πουλερικών να πέφτουν απότομα, αλλά οι τιμές των βοοειδών συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά χάρη στην ισχυρή παγκόσμια ζήτηση. Τα φυτικά έλαια αυξήθηκαν 0,9%, σε υψηλό 3,5 ετών (από τον Ιούλιο του 2022).