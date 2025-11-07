Ψάλτης (Alpha Bank): Θα αυξήσουμε το payout από το 2026 - Εμβαθύνουμε τη σχέση μας με UniCredit

«Τα κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,27 ευρώ να καλύπτουν το 73% του στόχου που έχουμε θέσει για φέτος και μεταφράζονται σε κανονικοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 13,9%», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Στα 704 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ανακοινωθέντα κέρδη της Alpha Bank , ξεπερνώντας ήδη τα συνολικά κέρδη προηγούμενων χρήσεων. «Τα κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,27 ευρώ να καλύπτουν το 73% του στόχου που έχουμε θέσει για φέτος και μεταφράζονται σε κανονικοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 13,9%», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Η τράπεζα λάβει επίσης πρόβλεψη για διανομές 352 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής για φέτος, ξεπερνώντας ήδη τα ποσά που διένειμε από τα κέρδη χρήσης 2024. Παράλληλα σε περίπου ένα μήνα η Alpha θα προχωρήσει στην διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους περίπου 111 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Ο CEO της Alpha υπογράμμισε πως «έχουμε σαφώς την ικανότητα να κινηθούμε σε υψηλότερο payout από το 50% και είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε από το 2026 και έπειτα, τόσο σε απόλυτους όρους διανεμηθέντων ποσών λόγω αύξησης της κερδοφορίας, αλλά και προφανώς υπό την έγκριση της εποπτικής αρχής». Ως προς το «μείγμα» επιβράβευσης, ο Βασ. Ψάλτης δήλωσε πως «η προσέγγισή μας παραμένει ισορροπημένη και ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Ενώ τα μερίσματα σε μετρητά προσφέρουν άμεσες και απτές αποδόσεις, τα buybacks προσφέρουν ευελιξία και ενισχύουν την αξία, ιδιαίτερα σε περιόδους αποδιοργάνωσης της αγοράς. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε το βέλτιστο «μείγμα», καθοδηγούμενοι από το πλαίσιο κεφαλαιακού σχεδιασμού και με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης για τους μετόχους».

Η διοίκηση της τράπεζας καθοδηγεί για 10% EPS CAGR μεταξύ 2024 - 2027 (κατά 3% υψηλότερα έναντι του consensus για 2025-2027), ενώ αν συνυπολογισθούν και τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών (50% payout στη φετινή χρήση, εκ του οποίου το 75% θα λάβει τη μορφή buyback) θα φτάσει στο 14%. Η διοίκηση από τα 0,35 ευρώ ανά μετοχή το 2024, βλέπει ανάλογα επίπεδα φέτος, έναντι 0,36 ευρώ ανά μετοχή που ανέμενε προηγουμένως (+0,01 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση από buyback). Ωστόσο, φαίνεται να ψηλώνει τις εκτιμήσεις για το 2027, καθώς από τα 0,46 ευρώ ανά μετοχή, αναμένει να φτάσει στα 0,47 ευρώ πλέον (+0,15 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση από buyback), υπό το σενάριο διατήρησης του παραπάνω μοντέλου επιβράβευσης των μετόχων, λαμβάνοντας ώθηση από AstroBank (+5%) και AXIA Ventures (+1,4%).

Όπως ανέφερε ο Ιάσων Κέπαπτζόγλου επικεφαλής IR της Alpha, αυτό οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος κινδύνου». Ως προς την FlexFixn, από την ημερομηνία εξαγοράς και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, συνεισέφερε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 212 χιλ. ευρώ, καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους 184 χιλ. ευρώ και ζημίες προ φόρων ύψους 117 χιλ. ευρώ στο αποτέλεσμα του ομίλου.

Παράλληλα, η στρατηγική συμμαχία με την UniCredit προσφέρει στην τράπεζα νέες δυνατότητες και πρόσβαση σε νέες αγορές. Οι πελάτες της Alpha επωφελούνται πλέον από το πανευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit σε 14 χώρες, καθιστώντας την, την τράπεζα επιλογής για πάνω από 5.000 πελάτες wholesale στην Ελλάδα. Στο asset management, από την έναρξη της διανομής των «onemarkets» funds διανεμήθηκαν πάνω από 880 εκατ. από το δίκτυο της, ενώ προκύπτει μια ανταλλακτική σχέση μέσω της διεύρυνση της παρουσίας των επενδυτικών προϊόντων της Alpha Asset Management στις ευρωπαϊκές αγορές, ξεκινώντας από την Ρουμανία .

«Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Και αυτό προχωρά καλά σε όλα τα μέτωπα. Και ως αποτέλεσμα αυτού, τόσο ως Alpha Bank, αλλά νομίζω και ως χώρα, έχουμε καλωσορίσει την UniCredit στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή να πούμε. Το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι εμβαθύνουμε και διευρύνουμε τα πράγματα που κάνουμε μαζί. Και θα υπάρξουν περισσότερα σχετικά με αυτό, τα οποία θα μπορούμε να ανακοινώσουμε σε κάθε τρίμηνο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Ψάλτης.

Επιπλέον, στον τομέα του wholesale και στα international syndications και στο transaction banking, έχει συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατ. σε πιστωτικές επιστολές και εγγυητικές και έχει εγκρίνει πάνω από 475 εκατ. σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια από την έναρξη αυτής της συνεργασίας. Αν και στα μοντέλα των αναλυτών, εύλογα δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η συνεργασία με την ιταλική τράπεζα, γίνεται εμφανές ότι όσο ψηλώνει το ποσοστό της Uni στην Alpha, τόσο μεγαλώνει το κίνητρο για συνέργειες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Alpha Bank για το τρίτο τρίμηνο ήταν ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών (404 εκατ. ευρώ ανέμεναν), στα 402,2 εκατ. ευρώ, αλλά υψηλότερα έναντι του δευτέρου τριμήνου (στα 399,3 εκατ. ευρώ), με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να παραμένει αρκετά συμπαγές στο 2,17% έναντι 2,18% στο πρώτο μισό του έτους. Από την άλλη, κατά 2 εκατ. ευρώ ήταν υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων (118 εκατ.) τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της τράπεζας στο τρίτο τρίμηνο που ανήλθαν στα 119,7 εκατ. ευρώ. Η επίδοση του τριμήνου, οφείλεται στα χαμηλότερα έσοδα από προμήθειες πιστωτικών καρτών και πληρωμών (-15,8% τριμηνιαία), παρά την αύξηση των προμηθειών asset management, καθώς και των υψηλότερων προμηθειών χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων.

Τα ενήμερα δάνεια της Alpha Bank ανήλθαν σε 35,7 δισ. ευρώ από 34,9 δισ. ευρώ στο εξάμηνο (καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο). Να σημειωθεί πως η Alpha προέβη σε αναδρομική αλλαγή λογιστικής πολιτικής ως προς την παρουσίαση των δανειακών υποχρεώσεων εξασφαλισμένων με εγγυήσεις (Collateralised Loan Obligations), οι οποίες ταξινομούνται, πλέον, στα δάνεια αντί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

«Δεν ακολουθούμε επιθετική τιμολόγηση σε εταιρικές χορηγήσεις»...

Ως προς το spread στις εταιρικές χορηγήσεις, ο CFO του ομίλου Βασίλης Κοσμάς ανέφερε πως είναι κάπως γραμμική η αποκλιμάκωση κατά 7 ή 8 μονάδες βάσης που αποτυπώνονται σε τριμηνιαία βάση. «Είμαστε κατά κάποιο τρόπο στο υψηλό επίπεδο σε απόλυτο μέγεθος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τράπεζες, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το μείγμα που έχουμε, ότι κρατάμε κάποια απόσταση από τις πιο δύσκολες καταστάσεις και όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές, απομακρυνόμαστε από καταστάσεις που δεν ταιριάζουν στα κριτήρια απόδοσης των επενδύσεών μας. Νομίζω ότι είναι επίσης χρήσιμο να έχουμε κατά νου ότι η στρατηγική εδώ, όταν εξετάζουμε μια σχέση με μια εταιρεία είναι πως δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο spread αλλά στη συνολική σχέση».

Όσο αφορά τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης στο τέταρτο τρίμηνο, ο κ. Κοσμάς ανέφερε πως η Alpha έχει πιάσει ήδη τον στόχο των 2,2 δισ. ευρώ σε καθαρή πιστωτική επέκταση για φέτος, που προφανώς θα ξεπεραστεί. «Αλλά θα δίσταζα αν ήμουν στη θέση σας να βάλω ακόμη 600 ή 700 εκατ. ευρώ. Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν μερικές μεγάλες αναχρηματοδοτήσεις που έρχονται στο τέταρτο τρίμηνο. Πρόκειται για μερικές συναλλαγές που συνδέονται με συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπου ορισμένοι από τους ανταγωνιστές μας επέλεξαν να πάνε λίγο πιο επιθετικά σε ορισμένα τρίμηνα, κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιμένετε «πυροτεχνήματα» στο τέταρτο τρίμηνο».

Ο κ. Κοσμάς ανέφερε πως στο retail καταγράφεται μια σταδιακή δυναμική, τόσο στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων, που αποτελεί μια ισχυρή προϊοντική γραμμή, όσο και στα στεγαστικά και στα καταναλωτικά δάνεια. «Αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί καθώς το retail αλλάζει πορεία».

Πρόσθετες προβλέψεις στο τρίτο τρίμηνο

Η Alpha επιβάρυνε τη γραμμή αποτελεσμάτων αναγνωρίζοντας ζημιά ύψους 5 εκατ. ευρώ από την πώληση της Alpha Leasing Romania IFN S.A. και της θυγατρικής της Alpha Insurance Brokers S.R.L., που ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου του 2025. Όπως και οι υπόλοιπες συστημικές, έτσι και η Alpha έλαβε πρόβλεψη 25 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορά την ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των συναλλαγών Gaia I και II, αναγνωρίστηκε ζημία ύψους 2 εκατ. ευρώ. Ως προς το project «Athena», που έβγαλε προς πώληση η Alpha Bank και αφορούν μη εξυπηρετούμενα, εξασφαλισμένα και ανεξασφάλιστα, δάνεια λιανικής, μικτής λογιστικής αξίας 191 εκατ. ευρώ, η διοίκηση αναμένει να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέχρι τα τέλη του έτους. Η Alpha έχει λάβει μη δεσμευτική προσφορά από επενδυτή που έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της. Η τράπεζα αύξησε την περίμετρο των προβλέψεων καθώς μετά το σχηματισμό 89 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, έλαβε πρόσθετη πρόβλεψη 2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Η καθαρή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 66 εκατ. ευρώ (κοντά στην αποτίμηση της μη δεσμευτικής προσφοράς)

Παράλληλα, η τράπεζα έχοντας αυξήσει οριακά την περίμετρο της συναλλαγής Solar κατά το δεύτερο τρίμηνο, σχημάτισε νέα πρόσθετη πρόβλεψη 5 εκατ. ευρώ, μετά από τα 6 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο.